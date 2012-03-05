طی 4 روز هزار مورد بازرسی در خراسان شمالی انجام شد

حبیب الله عطاردی در گفتگو با مهر اظهار داشت: از 11 اسفندماه که طرح ویژه نظارت نوروزی بر اماکن صنفی و مراکز فروش در سطح استان خراسان شمالی آغاز شده، یک هزار و 253 مورد بازرسی توسط ناظران این سازمان صورت گرفته است.

وی افزود: در این طرح بر فعالیت 31 گروه خدماتی شامل تمامی واحدهای صنفی فعال در بازار کنترل و نظارت می شود.

عطاردی با تاکید به نظارت بر کیفیت، قیمت وتامین میوه مورد نیاز مردم در ایام نوروز اظهارداشت: نظارت بر کیفیت اجناس ارائه شده درنمایشگاهای بهاره، الزام برچسب قیمت و فاکتور و استفاده ازتوان اتحادیه ها از جمله اهداف اجرای این طرح است.

عطاردی افزود: تعداد 594 نفر نیروی ناظر افتخاری نیز برای بازرسی محسوس و نامحسوس در سطح بازارهای استان در حال فعالیت بوده که با هرگونه تخلف در واحدهای صنفی و فروشگاه ها برخورد خواهند کرد.

به گفته وی، سامانه 124 به صورت 24 ساعته آماده شنیدن نظرات و اخذ شکایات مردم در سراسر استان بوده و به محض اطلاع از هر نوع تخلف، به موضوع رسیدگی خواهد شد.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: از آغاز طرح ویژه نظارتی در استان خراسان شمالی، تعداد 118 پرونده تخلف تشکیل شده و برای صدور حکم و اجرای احکام به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی بابیان اینکه انبارها و سردخانه ها وظیفه دارند موجودی خود را در سیستم بازرسی و نظارت ثبت کنند، تصریح کرد: در این طرح ویژه انبارها، سردخانه ها، میادین میوه تره بار و نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا به صورت مستمر و دقیق بازرسی خواهند شد.