جدال حساس تیمهای ذوب آهن و مهرام در مسابقات آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال ذوب اهن و مهرام که به ترتیب با پشت سر گذاشتن المتحد لبنان و آرامکس اردن به مرحله نیمه نهایی راه یافتند فردا در برابر هم صف آرایی می کنند و یکی با برتری خود در زمین با امیدواری بیشتری به مصاف دیدار دوم می رود.

پیش از این و در مرحله یک چهارم نهایی پتروشیمی بندر امام به قبول شکست در دو دیدار مقابل چمپویل لبنان از دور این رقابت ها کنار رفت.

تیمهای بسکتبال ذوب آهن و مهرام پیش از این و در آخرین مصاف در چارچوب رقابت های گروهی لیگ برتر به مصاف هم رفتند که در دیداری نزدیک و پرحاشیه شاگردان مصطفی هاشمی با نتیجه 73-68پیروز این میدان شدند.

ذوب آهن و مهرام در سال جاری پنج بار به مصاف هم رفته اند که در همه این دیدارها این مهرامی ها بودند که تیم پیروز میدان لقب گرفته اند. نخستین دیدار دو تیم به رده بندی مسابقات غرب آسیا مربوط می شد که با برتری مهرامی ها در این مسابقه جواز حضور این تیم در رقابت های جام باشگاههای آسیا صادر شد.

رقابت فینال گونه این دو تیم در مرحله نیمه نهایی جذابیت های خاص خود را دارد.

از طرفی قوانین کنفدراسیون بسکتبال غرب آسیا اجازه صعود دو تیم هموطن به جام باشگاههای آسیا را نمی دهد و همین امر حساسیت این دیدار را دو چندان می کند. زیرا حتی اگر هر یک از دو تیم اول یا سوم شوند تنها تیم قهرمان به عنوان نماینده ایران در جام باشگاههای آسیا حضور پیدا می کند. هر چند این قانون با مخالفات نمایندگان ایرانی مواجه شد اما از آنجایی که خیلی وقت است تیغ نمایندگان ایرانی در کمیته های مختلف کنفدراسیون کند شده موفق به تغییر این قانون نشدند و عملا شایستگیهای تیم های ایرانی فدای کج سلیقگی عربها می شود.

تیم بسکتبال مهرام فصل پیش با گذشتن از سد ذوب آهن به عنوان نماینده ایران در بالاترین سطح رقابتهای باشگاهی آسیا حضور یافت.

از سوی دیگر بازی آخر دو تیم در لیگ به واسطه حاشیه هایی که صمد نیکخواه در پایان از آنها حرف زده بود و استفاده از عنوان«جنگ نابرابر»توسط فرزاد کوهیان سرمربی تیم ذوب اهن هر دو تیم را برآن داشته است که تمامی تمرکز خود را برای این بازی بکار گیرند که علاوه بر کسب پیروزی دراین دیدار پاسخ کری های یکدیگر را در زمین بدهند.

ذوب آهن که پیش از این اعلام کرده بود توانایی جذب بازیکن خارجی دوم را برای این رقابت ها ندارد با توافق مسئولان ماهان به طور قرضی اقدام به جذب راشاد اندرسون بازیکن خارجی ماهان نمود. هر چند به دلیل عدم امضای ذوبی ها پای برگه تعهدنامه ای که قرار است یک نسخه آن در اختیار باشگاه ماهان قرار بگیرد این بازیکن یک جلسه هم با ذوبی ها تمرین نکرده است و بدون هماهنگی در بازی فردا حضور می یابد.

بازی دوم دو تیم، بیست و دوم اسفند در اصفهان برگزار می شود. در صورت کسب یک پیروزی برای هر دو تیم، دیدار سوم بیست و نهم اسفند در تهران برگزار خواهد شد.