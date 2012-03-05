دو هزار هکتار بافت فرسوده در شهرهای کردستان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اردوان نوسودی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی استان کردستان اظهار داشت: در راستای کمک به توسعه عمران و آبادنی شهرهای استان کردستان تاکنون بیش از دو هزار هکتار بافت فرسوده در شهرهای این استان شناسایی شده است که این وضعیت نشان دهنده رقم بالایی است و باید برای مرمت و احیا آن برنامه ریزی شود.

وی بیان کرد: یکی از برنامه های اصلی در راستای احیاء و مرمت بافت های در شهرهای استان کردستان بهره برداری از توان بخش خصوصی است که در این راستا اقدامات و برنامه ریزی های بسیار خوبی آغاز شده است و انتظار می رود با هماهنگی بهتر این برنامه ریزی های جنبه عملیاتی پیدا کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به این مهم که شرکت های سرمایه گذاری در این بخش تشکیل شده است، گفت: با تشکیل این شرکت های سرمایه گذاری با مشارکت سازمان همیاری و شهرداری ها در اولین گام طرح توجیهی و مطالعاتی در راستای مرمت بافت های فرسوده آغاز شده است.

نوسودی به وضعیت بافت فرسوده در مناطق مرکزی شهر سنندج اشاره کرد و افزود: برای شهر سنندج برنامه ریزی خاصی صورت گرفته است و بر اساس این برنامه ریزی ها قرار است با مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی زمینه برای مرمت و ساخت سازه های جدید در بافت های فرسوده فراهم شود که نقشه های این کار تهیه شده و مقدمات آغاز عملیات عمرانی نیز فراهم شده است.

در این جلسه مدیرکل مسکن و شهرسازی نیز گزارشی از اقدامات و برنامه های اجرا شده در راستای بازسازی و مرمت بافت های فرسوده در استان کردستان را ارائه کرد.