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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۷

انتخابات فدراسیون فوتبال/

ناظران انتخابات فدراسیون فوتبال و شمارش کنندگان آرا معرفی شدند

ناظران انتخابات فدراسیون فوتبال و شمارش کنندگان آرا معرفی شدند

دبیرکل فدراسیون فوتبال اسامی ناظران انتخابات فدراسیون فوتبال و همچنین شمارش‌کنندگان آرای اعضای مجمع را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر کل فدراسیون فوتبال از روسای هیات‌های استان‌ها خواست که سه نفر از آنها برای شمارش آرای  اعضای مجمع کاندید شوند که مقدس، غفاری و محمودی در این خصوص اعلام آمادگی کردند.

مهدی محمدنبی همچنین از روسای باشگاه‌ها خواست که سه نفر از آنها خود را به عنوان ناظر کاندیدا کنند که در این بین باران چشمه مدیرکل تربیت بدنی نیروهای مسلح ، بهمن صالح نیا سرپرست باشگاه ملوان و جعفر جعفری مدیرعامل باشگاه فجر سپاسی نیز تمایل خود را در این خصوص اعلام کردند.

دبیر کل فدراسیون فوتبال در پایان این اسامی را به عنوان شمارش کنندگان آرای اعضای مجمع و همچنین ناظران انتخابات فدراسیون فوتبال تایید و به طور قطعی اعلام کرد.

کد مطلب 1551951

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