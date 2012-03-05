نامزدهای انتخاباتی اردبیل به حقوق شهروندان توجهی نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری صبح دوشنبه در جلسه با شهرداران مناطق چهارگانه اردبیل افزود: از تمامی کاندیداهای مجلس هشتم به خاطر آسیب زدن به چهره شهر گلایه داریم، چراکه در تبلیغات خود نه تنها حقوق شهری بالکه حقوق شهروندان را نیز رعایت نکردند.

وی با بیان اینکه کاندیداها چهره شهر را خراب کردند، تصریح کرد: نامزدهای انتخاباتی با دیوار نویسی و چسباندن عکسهای غیرقانونی هم آلودگی بصری ایجاد کردند و هم به شعور و ارزش مردم توهین کردند.

بدری با بیان اینکه دیگر زمان دیوار نویسی و چسباندن عکس گذشته است، اضافه کرد: شهرداری تابلوهایی را برای تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در میادین شهر تعبیه کرده بود اما کاندیداها با چسباندن عکسهایی که به لحاظ ابعاد ممنوع بود، نشان دادند که به قانون ارزشی قائل نیستند.

وی با اشاره به هزینه های هنگفت تحمیلی بر شهرداری بر اثر تخلفات تبلیغاتی تصریح کرد: شهرداری نمی تواند به این تخلفات رسیدگی کند، اما از تخلفات تبلیغاتی عکس و فیلم گرفته و در اختیار مراکز اجرایی، نظارتی و امنیتی قرار می دهد.

شهردار اردبیل با اشاره به اینکه هزینه های تحمیلی را برآورد و رسانه ای می کنیم، افزود: اگر می توانستیم هزینه های تحمیلی را از نامزدها دریافت می کردیم، اما شهرداری در این زمینه کاری نمی تواند انجام بدهد.

مجریان انتخاباتی از اهرم قانونی استفاده نکردند

وی با انتقاد از عدم برخورد با تخلفات انتخاباتی صورت گرفته در زمان تبلیغات یک هفته ای گفت: بهرترین اهرم قانونی در اختیار مجریان انتخاباتی بود اما این اهرمها را برای جلوگیری از تخلفات تبلیغاتی اعمال نکردند.

بدری در عین حال با قدردانی از حضور گسترده مردم در انتخابات تصریح کرد: مردم ایران در 12 اسفند ماه با حضور پرشکوه در پای صندوقهای رای حاضر شدند تا بار دیگر حماسه ای عظیم خلق کنند.

وی حضور مردم را برابر با خنثی شدن توطئه های دشمنان دانست و اضافه کرد: مردم ایران بعد از 33 سال از پیروزی انقلاب اسلامی بار دیگر ثابت کردند که با قدرت تمام در پشت انقلاب و رهبر آن ایستاده و پایبند به نظام هستند.

شهردار اردبیل با بیان اینکه مردم بار دیگر کشور را در مقابل تهدیدها بیمه کردند، یادآور شد: ملت ایران با حضور حماسی خود وظیفه مسئولان و منتخبان را سنگین تر کردند، بنابراین باید با تمام توان در خدمت مردم باشیم تا شاید درصدی از وظیفه خود را به مردم ادا کنیم.