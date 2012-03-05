ماهی قرمز از مراکز مورد تایید تهیه شود/ هشدار در خصوص انتقال بیماری های مشترک

مهدی بمانی دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای جلوگیری از بروز بیماری های قابل انتقال که بیشتر از طریق پوست به انسان منتقل می شود مردم ماهی های قرمز را از مراکز معتبر و مورد تایید دامپزشکی تهیه کنند.

بمانی دشتی با بیان اینکه افراد از خرید ماهی که دچار ظاهر غیر عادی جلوگیری کنند افزود: از خرید ماهی هایی که پولک های آنها ریخته و باله های آنها ساییده شده است خودداری کنید.

وی با اشاره به لزوم شستشو دست ها با آب و صابون بعد از تماس با ماهی قرمز گفت: برای ضدعفونی آکواریوم و محل نگهداری ماهیان می توان از محلول های نمک طعام به صورت 30 گرم در لیتر به مدت 10 دقیقه و یا سایر ضد عفونی کننده ها استفاده کرد.

بمانی دشتی اظهار داشت: آبی که برای نگه داری ماهی ها استفاده می شود باید از آب شرب شبکه آبرسانی شهری بوده و قبل از مصرف به مدت 48 ساعت برای کلر زدایی در ظرف در باز باقی بماند.

وی همچنین در ادامه گفت: شهرستان فهرج دارای 10 مرکز عرضه فرآورده های دامی است که مرتبا تحت نظارت بازرسان دامپزشکی قرار می گیرند.

بمانی دشتی از تشدید این بازرسی ها در ایام نوروز خبر داد و افزود: شهروندان در هنگام خرید محصولات دامی حتما به تاریخ تولید و انقضاء محصول مورد نظر خود توجه کنند.