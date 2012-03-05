44 درصد پستهای سازمانی در برخی شهرستانها بلاتصدی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام جلیل خانی شامگاه یکشنبه در هشتمین جلسه ستاد تحول نظام اداری استان افزود: این افراد پس از کسب نمره حد نصاب در آزمون و با ارائه تعهد محضری مبنی بر 10 سال خدمت از مراکز استانی یا از شهرها به مناطق کمتر توسعه یافته اعزام و به صورت پیمانی مشغول به کار خواهند شد.

وی ادامه داد: بحث ساماندهی نیروی انسانی دو سو جدی است که شامل چگونگی ساماندهی نیروهای شرکتی و همچنین نیروهای قراردادی است که در همین راستا و طبق مصوبه هئیت دولت از ابتدای بهمن امسال نهادهای اجرایی قراردادهای خود را با شرکت های واسطه ای فسخ کردند.



جلیل خانی افزود: انعقاد قرارداد به هر شکل با شرکت های پیمانکاری ممنوع اعلام، همچنین به کارگیری نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی برای خدمت در فعالیت جاری دستگاهها ممنوع است.



جلیلی خانی افزود: امسال از مجموع دو هزار امتیاز عملکرد هر سازمان نمره عملکرد مدیران کل محاسبه خواهد شد.

