مهرداد جماعتی تنها محروم فولاد در دیدار با داماش گیلان

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دیدار فولاد خوزستان با داماش گیلان در چارچوب هفته بیست و هفتم مسابقات لیگ برتر در حالی برگزار خواهد شد که مهرداد جماعتی بزرگترین غایب تیم ماست.

وی افزود: جماعتی در دیدار با فجر سپاسی کارت زرد گرفت و سه اخطاره شد و به همین دلیل، قادر به حضور در دیدار فولادمردان خوزستان در مقابل داماش نیست.



ابن قاسم عنوان کرد: این در حالی است که فولادیها خوشبختانه بازیکن محروم دیگری برای این بازی ندارند اما چند مصدوم در فهرست این تیم وجود دارد که باید دید آسیب دیدگی آنها تا زمان دیدار با داماش گیلان برطرف خواهد شد یا خیر.



دیدار تیمهای فولاد خوزستان و داماش گیلان از سری رقابتهای هفته بیست و هفتم مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور ساعت 16 روز جمعه نوزدهم اسفند در ورزشگاه تختی اهواز برگزار می شود.





