عباس ایران عقیده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره با رد شایعات پیرامون انحلال این انجمن به جهت آنچه ناکامی در تاسیس اتحادیه صنفی چاپ دیجیتال خوانده شده است، گفت: ما به عنوان یک انجمن علمی که از وزارت ارشاد مجوز دارد، فعالیت می‌کنیم و به کسانی خدمات علمی ارائه می‌دهیم که وارد این حرفه و صنعت شده‌اند یا می‌شوند، ولی اطلاع دقیقی از نحوه فعالیت در آن ندارند.

وی افزود: ما در بدو ورود به این عرصه، مشکلات این حوزه از صنعت چاپ را به ویژه از نظرگاه علمی بررسی و آنها را به مدیرکل وقت دفتر چاپ وزارت ارشاد (جلال ذکایی) متذکر شدیم که خوشبختانه از این همکاری استقبال شد و از ما خواستند که آئین‌نامه چاپ دیجیتال را که اشکالات زیادی داشت، اصلاح کنیم که این اساسنامه اصلاح‌شده به تائید وزارت ارشاد هم رسید.

به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن چاپ دیجیتال، همچنین وزارت ارشاد این انجمن را موظف به بررسی صلاحیت واحدهای خواستار فعالیت در حوزه چاپ دیجیتال کرده است.

ایران عقیده با اشاره به برگزاری حدود 12 آزمون که شامل 5 مورد کلی برای تائید یا رد صلاحیت این واحدهای متقاضی از سوی انجمن چاپ دیجیتال برگزار شده است، از تائید صلاحیت و نتیجتاً عضویت حدود 300 واحد چاپی در انجمن چاپ دیجیتال خبر داد.

وی در عین حال با اشاره به درخواست انجمن مذکور برای تاسیس اتحادیه صنفی چاپ دیجیتال به وزرت ارشاد و نیز مجمع امور صنفی گفت: تشکیل یک اتحادیه نیاز به حداقل‌هایی دارد و البته ما همچنان پیگیر درخواست خود هستیم، اما به ما پیشنهاد شده که پیش از تاسیس این اتحادیه، فعالیتمان را زیر نظر یکی از دو اتحادیه صنفی چاپخانه‌داران و یا لیتوگرافان پی بگیریم.

رئیس هیئت مدیره انجمن چاپ دیجیتال اضافه کرد: ما ضمن موافقت با این پیشنهاد، به مسئولان امر پیشنهاد داده‌ایم که با توجه به افق چاپ در ایران و جهان و اهمیت سیستم‌های دیجیتال در صنعت چاپ، این مشکل باید یک بار و برای همیشه حل شود.

ایران عقیده در همین راستا پیشنهاد تاسیس سازمان چاپ کشور را با هدف همگرایی تمام اتحادیه‌های صنفی حوزه چاپ مطرح کرد و گفت: تاسیس این سازمان موجب همگرایی و حل سریع‌تر و دقیق‌تر مشکلات هر یک از صنوف مختلف حوزه چاپ خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد، در جلسه‌ای که تا پیش از پایان سال میان مسئولان اتحادیه‌های صنفی حوزه چاپ برگزار خواهد شد، ایده تاسیس سازمان چاپ کشور به صورت یک طرح درآید و در سال آینده به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی ارائه شود.