امدادرسانی در مناطق دیواندره ادامه دارد/ اوضاع تحت کنترل است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز ایرج حسن زاده که برای بررسی شرایط و وضعیت دیواندره در این شهرستان به سر می برد در جلسه ستاد بحران دیواندره افزود: امدادرسانی به مناطق بحران زده، بخش ها و روستاهای تابعه شهرستان دیواندره با جدیت در حال پیگیری است و وضعیت منطقه تحت کنترل است.

وی اظهار داشت: با توجه به بروز شرایط نامساعد جوی و بارش برف در برخی مناطق روستایی و محورهای مواصلاتی شهرستان دیواندره در چند روز اخیر راه ارتباطی برخی از این روستاها و بخش ها با مرکز شهرستان دیواندره قطع شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان ادامه داد: در حال حاضر با بسیج همه دستگاه های متولی اوضاع تحت بررسی و مشکلات به وجود آمده در حال برطرف شدن است.

حسن زاده یادآور شد: در همین راستا همه دستگاه های امدادرسان از جمله هلال احمر، راه و ترابری، فوریت های پزشکی، فرمانداری دیواندره، مجموعه ارتش و سپاه، بخشداری های تابعه و پلیس راه این شهرستان با تمام امکانات مشغول به امدادرسانی این مناطق هستند.

وی در ادامه گفت: با تلاش اکیپ های امدادی، مسافران وسایل نقلیه که در محورهای مواصلاتی شهرستان دیواندره دچار برف و کولاک شده بودند، به مکان های امن منتقل شدند و خوشبختانه تاکنون فردی دچار آسیب نشده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان افزود: با همکاری استان های کرمانشاه، همدان و قزوین چند فروند بالگرد در مناطق بحران زده شهرستان دیواندره حضور یافته است و کار انتقال افراد گرفتار در برف را بر عهده گرفتند.

حسن زاده اظهار داشت: تمامی مساجد، مدارس، خوابگاه های ادارات و اداره آموزش و پرورش دیواندره و برخی از شهرها به حالت آماده باش در آمده است.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش های رسیده به این ستاد، شرایط موجود مدیریت شده است تا مشکلی برای مردم این مناطق به وجود نیاید.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حال حاضر از مجموع 18 صندوق اخذ رای جمع آوری شده در مناطق بحران زده شهرستان دیواندره چهار صندوق توسط اکیپ های امدادی انتقال و به زودی سایر صندوق ها نیز به ستاد انتخابات استان انتقال داده می شوند.

حسن زاده در پایان از مردم شهرستان دیواندره خواست به توصیه‌های ایمنی ستاد بحران توجه کنند و با مسئولان و دستگاه های اجرایی شهرستان دیواندره همکاری لازم را به عمل آورند.