هیئتهای ورزشی آذربایجان شرقی تا 50 درصد برای بانوان هزینه کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فرج الهی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس بخشنامه اعلام شده به هیئتهای ورزشی از سال 89 ، روسای هیئتهای ورزشی موظف به هزینه 30 الی 50 درصد اعتبارات خود برای ورزش بانوان هستند که در این امر هیئتهای ورزشی عملکرد مطلوب داشته اند.

وی تصریح کرد: برای حضوری قوی در رقابتهای المپیاد ایرانیان سال 91 ، بانوان استان نقش کلیدی و مهمی در رقابتهای المپیاد ایرانیان در کشور دارند و مدال آوری بانوان در ارتقاء سطح استان نقش مهمی ایفاء می کند.

فرج الهی افزود: رقابتهای المپیاد استانی بانوان در رده سنی نوجوانان با همکاری آموزش و پرورش برگزار و سپس اردوهای آمادگی برگزار و در نهایت در المپیاد ایرانیان سال 91 حضور محکم و قوی و در خور شان و منزلت آذربایجان شرقی داشته باشیم.

معاون امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی از همکاری تنگاتنگ اداره ورزش و جوانان با آموزش و پرورش را برای حضور قوی در المپیاد خبر داد و گفت : حضور شایسته ورزش آذربایجانشرقی در المپیاد ایرانیان در همکاری با آموزش و پرورش است و در این زمینه جلسات متعددی با هیئتهای ورزشی و انجمن های ورزشی آموزش و پرورش برگزار کرده ایم و المپیاد استانی نیز با همکاری آموزش و پرورش برگزار می شود.

وی برنامه ریزی، انسجام ، نظارت ، پیگیری ، اردوهای آموزشی ، تقویت تیمهای پایه ، تزریق منابع مالی ، حضور ورزشکارانی از سراسر استان در تیمها ، توجه به ورزش شهرستانها در بخش رده سنی نوجوانان را از اهداف اداره کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی در دوره 6 ماهه از اول بهمن ماه 90 تا تیر ماه 91 برشمرد.

در ادامه رسول صادقی معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش استان گفت: همکاری انجمن های ورزشی بانوان آموزش و پرورش و نواب رئیس بانوان هیاتهای ورزشی آذربایجانشرقی نقش کلیدی و مهمی در ارتقاء ورزش آذربایجان شرقی در بخش بانوان خواهد داشت و همسویی این دو نهاد در ایم امر ضروری است.

وی همچنین در این نشست پیشنهاد به کارگیری دبیران آموزش و پرورش در ترکیب کمیته های هیئتهای ورزشی داد.