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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۲

فرج الهی:

هیئتهای ورزشی آذربایجان شرقی تا 50 درصد برای بانوان هزینه کرده اند

هیئتهای ورزشی آذربایجان شرقی تا 50 درصد برای بانوان هزینه کرده اند

تبریز - خبرگزاری مهر: معاون امور ورزشی آذربایجان شرقی از هزینه 50 درصدی هیئتهای ورزشی این استان در ورزش بانوان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فرج الهی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس بخشنامه اعلام شده به هیئتهای ورزشی از سال 89 ، روسای هیئتهای ورزشی موظف به هزینه 30 الی 50 درصد اعتبارات خود برای ورزش بانوان هستند که در این امر هیئتهای ورزشی عملکرد مطلوب داشته اند.

وی تصریح کرد: برای حضوری قوی در رقابتهای المپیاد ایرانیان سال 91 ، بانوان استان نقش کلیدی و مهمی در رقابتهای المپیاد ایرانیان در کشور دارند و مدال آوری بانوان در ارتقاء سطح استان نقش مهمی ایفاء می کند.

فرج الهی افزود: رقابتهای المپیاد استانی بانوان در رده سنی نوجوانان با همکاری آموزش و پرورش برگزار و سپس اردوهای آمادگی برگزار و در نهایت در المپیاد ایرانیان سال 91 حضور محکم و قوی و در خور شان و منزلت آذربایجان شرقی داشته باشیم.

معاون امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی از همکاری تنگاتنگ اداره ورزش و جوانان با آموزش و پرورش را برای حضور قوی در المپیاد خبر داد و گفت : حضور شایسته ورزش آذربایجانشرقی در المپیاد ایرانیان در همکاری با آموزش و پرورش است و در این زمینه جلسات متعددی با هیئتهای ورزشی و انجمن های ورزشی آموزش و پرورش برگزار کرده ایم و المپیاد استانی نیز با همکاری آموزش و پرورش برگزار می شود.

وی برنامه ریزی، انسجام ، نظارت ، پیگیری ، اردوهای آموزشی ، تقویت تیمهای پایه ، تزریق منابع مالی ، حضور ورزشکارانی از سراسر استان در تیمها ، توجه به ورزش شهرستانها در بخش رده سنی نوجوانان را از اهداف اداره کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی در دوره 6 ماهه از اول بهمن ماه 90 تا تیر ماه 91 برشمرد.

در ادامه رسول صادقی معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش استان گفت: همکاری انجمن های ورزشی بانوان آموزش و پرورش و نواب رئیس بانوان هیاتهای ورزشی آذربایجانشرقی نقش کلیدی و مهمی در ارتقاء ورزش آذربایجان شرقی در بخش بانوان خواهد داشت و همسویی این دو نهاد در ایم امر ضروری است.

وی همچنین در این نشست پیشنهاد به کارگیری دبیران آموزش و پرورش در ترکیب کمیته های هیئتهای ورزشی داد.

کد مطلب 1551963

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