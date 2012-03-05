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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۰۰

پس از آزمایش هند؛

پاکستان یک موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته ای را آزمایش کرد

پاکستان یک موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته ای را آزمایش کرد

در پی آزمایش موشک کروز مافوق صوت رادارگریز براهموس هند، پاکستان امروز نیز یک موشک زمین به زمین کوتاه برد با قابلیت حمل کلاهک هسته ای را آزمایش کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، دولت پاکستان امروز دوشنبه یک موشک زمین به زمین کوتاه برد با قابلیت حمل کلاهک هسته ای را آزمایش کرد.

موشک بالستیک موسوم به هاتف 2 قابلیت برد بیش از 180 کیلومتری را دارد و علاوه بر حمل کلاهک های غیرمتعارف قابلیت حمل کلاهک های هسته ای را با دقت بالا دارد.

در این مراسم همچنین "خالد کیدوای" رئیس بخش طرحهای استراتژیک پاکستان که مسئولیت تامین امنیت تسلیحات اتمی این کشور را برعهده دارد و همچنین ژنرال "طارق ندیم گیلانی" فرمانده نیروی راهبردی ارتش حضور داشتند.

پیش از این رسانه های پاکستانی نیز گزارش داده بودند که این کشور یک موشک کروز موسوم به هاتف 7 با قابلیت حمل کلاهک هسته ای و برد 700 کیلومتری (438 مایلی) را آزمایش کرد.

آزمایش موشک زمین به زمین کوتاه برد درحالیست که هند روز گذشته یک موشک کروز مافوق صوت رادارگریز براهموس را در پوخران ایالت راجاستان در مرز با پاکستان آزمایش کرد.

موشک کروز مافوق صورت رادارگریز براهموس که سریعترین موشک کروز در جهان است، دارای برد 290 کیلومتری است و می توان آن را از زیر دریایی ها، کشتی ها، هواپیما یا روی زمین پرتاب کرد.

گفته می شود که موشک براهموس محصول مشترک سازمان توسعه و تحقیقات دفاعی هند و یک شرکت روسی است.

کد مطلب 1551964

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