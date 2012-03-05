آثار نمایشی محیطی تئاتر شهر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس غفاری مدیر پروژه تئاتر محیطی مجموعه تئاتر شهر آثار نمایشی تصویب شده شورای تئاتر محیطی این مجموعه را معرفی کرد و گفت: اجرای این آثار منوط به دریافت مجوز از شورای حمایت و شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش اداره کل هنرهای نمایشی است.

وی افزود: طبق مصوبات اخیر شورای تئاتر محیطی مجموعه تئاتر شهر متشکل از افروز فروزند، حمید پورآذری و من غیر از دو نمایش"الهه خلیج" به کارگردانی علیرضا زارعی و"چهارسو/سایه"به کارگردانی پوریا کاکاوند که تا پایان اسفندماه به اجرای خود در کارگاه دکوروکافه تریای تالارهای چهارسو و سایه ادامه می‌دهند 16 اثر نمایشی محیطی دیگر برای اجرای عمومی، تا پایان مرداد ماه معرفی شده اند.

وی ادامه داد: اجرای عمومی این 16 اثر نمایشی منوط به دریافت مجوز از شورای حمایت و شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش اداره کل هنرهای نمایشی است ضمن اینکه احتمال اضافه شدن چند اثر نمایشی دیگر در این فهرست نیز وجود دارد که به محض نهایی شدن اعلام عمومی می‌شوند.

نمایش‌های"لبته واضح مبرهن است که..." به کارگردانی مریم نراقی،" من عاشق حامد بهداد هستم" به کارگردانی افشین هاشمی،"بی چمدان سفر نکن" به کارگردانی غزاله معتمد،" تابوت عهد"به کارگردانی مژده ساعی، "جناب آقای رییس جمهور" به کارگردانی رضا صورتی، " تور تئاتر شهر" به کارگردانی سمیرا مهدوی،"موسیو یعنی ویولن" به کارگردانی محمد کورش‌نیا.

زنگ در"به کارگردانی نیازاسماعیل پور، "همه چیز می گذرد تو نمی گذری"به کارگردانی ماهان چرم شیر، "کانگورو" به کارگردانی علیرضا محمدی، "صابر ابر بودن" به کارگردانی بهروزخرم،"عشق بازیگری" به کارگردانی علی هاشمی،‌"همه، دشمنان من"به کارگردانی پژمان عبدی، "کافه پولشری" به کارگردانی فرزین ریحانی راد ، "بعضی ها سردشو دوست دارن" به کارگردانی کوروش سروش و" قویتر" به کارگردانی کتایون اعظمی آثاری هستند که برای اجرای عمومی نمایش‌های محیطی مجموعه تئاتر شهر معرفی شده اند.