علی میرفتاح، روزنامه‌نگار پیشکسوت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره استفاده ابزاری از رسانه و پرداخت هدیه‌های نقدی و غیرنقدی به خبرنگاران و مسئولان رسانه از سوی نهادها گفت: این مسئله دارای چند وجه است. یک وجه از آن مربوط به کاردکرد سیاسی روزنامه‌ها است که با وجود تیراژ پایین تأثیرگذاری سیاسی بالا دارند.

وی با اشاره به اینکه مردم دوست دارند کارکرد نهادهای مختلف را از طریق روزنامه‌ها پیگیری کنند، ‌تصریح کرد: خیلی از مدیران این نگرانی را دارند که روزنامه‌ها چیزی علیه آنها بنویسند و به همین دلیل نیز به دنبال ساز وکارهایی می‌گردند که از آنها حمایت کنند.

میرفتاح ادامه داد: از نیمه دوم دولت اصلاحات به دلیل تأکید بر این امر که مسئولان اقدامات خود را به مردم اطلاع‌رسانی کنند، مسابقه‌ای بین نهادهای حکومتی برای ابلاغ کارها به مردم به راه افتاد و در این مسابقه هرکس ارتباطات رسانه‌ای بیشتری داشت، می‌توانست بهتر عمل کند.

وی تصریح کرد: نهادها مشاوران رسانه‌ای استخدام کردند که با روزنامه‌ها در ارتباط بودند و می‌توانستند با ارتباطات خود اخبار را وارد صفحه روزنامه کنند.

این روزنامه‌نگار با اشاره به اینکه از سوی دیگر روزنامه‌ها درگیر معاش هستند، بیان کرد: در این شرایط اگر جایی پولی پیشنهاد کند، رد کردن آن دشواراست، اما این پول در حقیقت یکی از مشتقات رشوه به حساب می‌آید. در حقیقت ارگان مربوطه پولی را پرداخت می‌کند تا رسانه کاری را که او می‌خواهد انجام دهد و این کار غیرقانونی است، چون رسانه دیگر نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کند.

وی با اشاره به اینکه این روند در فیلم‌ها و نهادهای دولتی مرسوم شد، ادامه داد: آنها با سکه و کادو خبرنگار را می‌خرند و مشکل اینجاست که خبرنگار به دلیل مشقله کاری خود را به قیمت پایین می‌فروشد.

میرفتاح تصریح کرد: در دهه 70 بعضی از خبرنگاران اقتصادی این وضعیت را تجربه کردند. خبرنگارهای اقتصادی کالا و سکه را از بازاری‌ها می‌گرفتند که البته همین موضوع نیز پنهانی بود. امروز این نوع دریافت‌ها جنبه رسمی پیدا کرده و به این حد رسیده که خود روزنامه و مدیرمسئول با نهادهای مختلف معامله می‌کند تا گرفتاری‌های مالی خود را رفع کند.

وی به مسئله استیضاح یکی از وزرای دولت در نیمه ابتدایی دهه 80 اشاره کرد و گفت: در آن زمان برای اینکه این به نمیندگان بقبولانند که این وزیر گزینه مناسبی است و اقدامات بسیاری تاکنون انجام داده‌ است، بودجه‌ 2 میلیارد تومانی را تصویب کردند و گروهی را با عناوین مختلف استخدام کردند که کارش ارتباط با رسانه‌ها بود و خبرسازی. طرفداران وزیر می‌دانستند که این روزنامه‌های روی میز نمایندگان می‌رود و بسیار تأثیرگذار است.

سردبیر نشریه نگاه پنجشنبه با اشاره به اینکه این شکل از کار بعدها وجهه رسمی‌تری نیز پیدا کرد و روزنامه‌ها شروع به فروختن تیتر کردند، تصریح کرد: در اصول روزنامه‌نگاری این کار شکل منطقی دارد و روزنامه می‌تواند رپرتاژ آگهی داشته باشد، اما نهادها به دلیل اینکه قصد دارند، بیلان کاری ثبت کنند، ترجیح می‌دهند که وانمود کنند روزنامه خودش کارآیی وزارتخانه را دیده و اخبار را منتشر کرده است.

وی یکی از دلایل این امر را نیز اجبار نهادها در ارائه گزارش عنوان کرد و افزود: زمانی که مجبور به گزارش‌دهی باشیم، گزارش‌های دروغ می‌شویم و برای تأیید این دروغ‌ها نیز رسانه‌ها را به عنوان منبع ادعا و بیلان کاری معرفی می‌کنیم. بسیاری از نهادها اکنون برای بیلان کار انجام نداده از رسانه‌ها تأییدیه می‌آورند و در این مسیر تنها خبرنگار و روزنامه نیست که فاسد می‌شود، بلکه دروغ در کشور نهادینه و کار وزارتخانه‌ها نیز اجرای شو می‌شود.

میرفتاح در این باره با توجه به نیازی که مسئولان نسبت به رسانه احساس می‌کنند که منجر به ایجاد چنین روندی می‌شود،‌ آیا در حال حاضر نقش رسانه از سوی ارگان‌ها و نهادها شناخته شده است یا خیر نیز گفت: آنها رسانه را به واقع نشناخته‌اند و از رسانه تنها به عنوان ابزار کار خود استفاده می‌کنند. رسانه‌ها نمی‌‌توانند به تعهدات خود عمل کنند و رسانه‌ای که تعهد نداشته باشد، نمی‌‌تواند بی‌پروا نقد کند.

وی به معذوریت‌های مسئولان رسانه در قبال انتشار اخبار اشاره کرد و توضیح داد: برخی از این معذوریت‌ها سیاسی است و قابل قبول، ‌اما پشت بسیاری از معذوریت روابط پیچیده‌تری مانند روابط مالی پنهان است.

وی ادامه داد: روزنامه‌ها باید مشکلات مالی را حل کنند. اگر این مشکلات آنقدر زیاد است که نمی‌توان رفع کرد از این کار خارج شوند. به خبرنگارانشان وظیفه اصلی آنها را یادآوری کنند و اگر هم خبرنگاری چیزی دریافت کرد، این موضوع جلوی کار و هدف اصلی او را نگیرد.

میرفتاح تأکید کرد: یک مشکل دیگر هم این است که آدم‌هایی که اکنون وارد کار روزنامه‌نگاری شده‌اند، اشتباهی به این شغل وارد شده‌اند و‌ بهتر است این افراد نیز کار را رها کنند و اجازه بدهند که اهل فن وارد عرصه شوند.