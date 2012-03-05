به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، نشست اخیر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز گذشته در ریاض به ریاست عربستان سعودی پایان یافت.

ریاست این نشست بر عهده "سعود الفیصل" وزیرخارجه عربستان بود و در آن وزرای کشورهای عضو به همراه "عبداللطیف بن راشد الزیانی" دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس حضور داشتند.

در بیانیه پایانی این نشست درباره موضوع هسته ای ایران آمده است: شورای همکاری خلیج فارس بر حق تمامی کشورهای منطقه در زمینه بهره مندی از انرژی صلح آمیز هسته ای تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی هسته ای و اجرای قوانین و پروتکلها درباره تمامی کشورهای منطقه تاکید می کند.

در ادامه این بیانیه تاکید شده: اسرائیل نیز باید به پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای (NPT) بپیوندد و تمامی تاسیسات هسته ای خود را تحت نظارت آژانس و بازرسان قرار دهد.

شورای همکاری خلیج فارس البته در بخشی از این بیانیه اعلام کرده که این شورا با نگرانی تحولات موضوع هسته ای ایران را دنبال می کند و بر اهمیت پایبندی ایران بر همکاری کامل با آژانس تاکید می ورزد.

در این بیانیه همچنین از تلاشهای بین المللی در زمینه حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای ایران تقدیر شده است.