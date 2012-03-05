سرعت وزش باد در قم به 70 کیلومتر در ساعت رسید

محمدرضا قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: امرروز دوشنبه سرعت وزش باد در قم 20 متر در ثانیه، معادل 70 کیلومتر در ساعت رسیده است.



وی افزود: وزش باد با این شدت تا نیمه شب ادامه می‌یابد و پس از آن از سرعت وزش باد کاسته می‌شود.



کارشناس پیش بینی اداره هواشناسی قم ادامه داد: وزش باد جهت غربی و شمال غربی دارد و با توجه به سرعت بالای آن گرد و خاک نیز ایجاد می‌کند.



وی بیان کرد: گرد و خاک برخاسته از این وزش محلی است و ناشی از سرعت بالای آن است.



قاضی با اشاره به اینکه وزش باد در بعد از ظهر افزایش می‌یابد افزود: هم اکنون دمای هوا حدود 7 درجه سانتی گراد است.



وی در پایان بیان کرد: روز سه شنبه دمای هوا افزایش می یابد و به حدود 14 درجه سانتی گراد می‌رسد و تا پایان هفته نیز افزایش دما را خواهیم داشت.