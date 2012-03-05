سرعت وزش باد در قم به 70 کیلومتر در ساعت رسید

محمدرضا قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: امرروز دوشنبه سرعت وزش باد در قم 20 متر در ثانیه، معادل 70 کیلومتر در ساعت رسیده است.
وی افزود: وزش باد با این شدت تا نیمه شب ادامه مییابد و پس از آن از سرعت وزش باد کاسته میشود.
کارشناس پیش بینی اداره هواشناسی قم ادامه داد: وزش باد جهت غربی و شمال غربی دارد و با توجه به سرعت بالای آن گرد و خاک نیز ایجاد میکند.
وی بیان کرد: گرد و خاک برخاسته از این وزش محلی است و ناشی از سرعت بالای آن است.
قاضی با اشاره به اینکه وزش باد در بعد از ظهر افزایش مییابد افزود: هم اکنون دمای هوا حدود 7 درجه سانتی گراد است.
وی در پایان بیان کرد: روز سه شنبه دمای هوا افزایش می یابد و به حدود 14 درجه سانتی گراد میرسد و تا پایان هفته نیز افزایش دما را خواهیم داشت.
قم - خبرگزاری مهر: کارشناس پیش بینی اداره هواشناسی قم میزان سرعت وزش باد را در روز دوشنبه در قم 70 کیلومتر در ساعت اعلام کرد.
محمدرضا قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: امرروز دوشنبه سرعت وزش باد در قم 20 متر در ثانیه، معادل 70 کیلومتر در ساعت رسیده است.
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