انتخابات پارلمانی در ایران مهر تایید دیگری بر نظام جمهوری اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی "فرانکفورتر آلگماینه" در تحلیلی درباره انتخابات پارلمانی در ایران نتیجه این انتخابات را تایید مجددی از طرف مردم برای نظام ارزیابی کرده و نوشت: به این ترتیب نظام جمهوری اسلامی ایران همچنان پا برجا خواهد بود.

در ادامه این خبر آمده است: فراکسیونهای مختلف در ایران با همه اختلافات ایدئولوژیک و مذهبی که دارند اما در یک مسئله با هم تفاهم دارند و آن حفظ نظام است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به تلاش ایران برای تبدیل شدن به یک قدرت اتمی این مسئله را موجب نگرانی کشورهای عربی و همچنین اسرائیل عنوان کرده ونوشت: اسرائیل به هیچ عنوان نمی خواهد دراین زمینه مغلوب ایران شود و نگران این مسئله است که با به تاخیر انداختن حمله نظامی علیه ایران زمان را از دست بدهد.

این در حالی است که اروپاییها و آمریکاییها درباره عواقب سیاسی و اقتصادی چنین اقدامی از طرف اسرائیل علیه ایران هشدار می دهند.



