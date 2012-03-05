کنترل میزان تخلف رانندگان در نوروز/توقیف خودروهای داری یک میلیون تومان جریمه

سرهنگ مرتضی دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس قانون پلیس خودروهای دارای یک میلیون تومان جریمه و بیش از آن را توقیف کرده و تا زمانیکه جریمه پرداخت نشود خودرو در پارکینگ پلیس توقیف می ماند. این در حالی است که در طرح نوروزی با ابلاغ ویژه ماموران میزان جریمه های خودروهای متخلف را کنترل کرده و در صورتی که جریمه به یک میلیون تومان رسیده باشد از ادامه سفر فرد متخلف جلوگیری می شود.

وی ادامه داد: با توجه به تعطیلی بانکها در نوروز و محدودیتهای پرداخت جریمه به رانندگان توصیه می کنیم قبل از سفر جریمه های خودرو را پرداخت کرده تا در تعطیلات با مشکل روبرو نشوند.

رئیس پلیس اجرائیات راهور با اشاره به توقیف پلاک و گواهینامه افرادی که با گذشت پنج ماه جریمه های خود را پرداخت نکرده اند، تاکید کرد: رانندگانی که پس از گذشت پنج ماه از صدور قبض جریمه آن را پرداخت نکنند پلاک و گواهینامه آنها در سیستم پلیس توقیف می شود.

دهقان از توقیف خودروی رانندگانی که مرتکب دو تخلف حادثه ساز به صورت همزمان شوند خبر داد و افزود: در نوروز خودروهایی که مرتکب دو تخلف همزمان شوند به مدت 72 ساعت توقیف می شوند.

وی با اعلام اینکه بسیاری از رانندگان جریمه های خود را پرداخت کرده اند گفت: هنوز تعدادی از رانندگان متخلف بدون توجه به هشدار پلیس دیون دولتی خود را پرداخت نمی کنند که پلیس در صورت مواجهه با این افراد بلافاصله خودروی آنها را توقیف می کند.

