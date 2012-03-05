طرح مشترک بازرسی ویژه ایام نوروز در ورامین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلوگیری از تخلفهای احتمالی و رسیدگی سریع و دقیق به شکایت و گزارشهای مردمی در دو بخش کالا شامل پوشاک، کیف وکفش، آجیل و خشکبار، خواربار و شیرینی، لبنیات، گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهی، قند و شکر، روغن نباتی، برنج، انبار، میادین میوه و تره بار، نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا و بخش خدمات شامل شرکتهای مسافربری، حمل و نقل درون شهری و برون شهری، اماکن تفریحی و فرهنگی، سیاحتی و زیارتی، واحدهای اقامتی، غذاخوریها، رستورانها نیز از دیگر موارد رسیدگی بازرسی در اجرای این طرح است.

در زمان اجرای طرح، نظارت ویژه بر تأمین، توزیع و قیمت میوه و مرکبات به خصوص پرتقال، سیب، موز و نارنگی، نظارت بر مراکز نگهداری کالاها، چگونگی برپایی نمایشگاههای بهاره و فروش فوق العاده و نظارت ویژه بر رعایت نصب برچسب قیمت و صدور برگه فروش برای کالاها وخدمات ارائه شده به مردم نیز مورد توجه قرار می گیرد.

توجه به واحدهای برگزار کننده حراج، ممانعت از برگزاری نمایشگاههای غیرمجاز، نظارت بر رعایت سود قانونی، نظارت بر عملکرد مراکز خرید(سازمان تعاون روستایی میادین میوه و تره بار و ...) و فروشگاههای عرضه کننده البسه و پوشاک، آجیل و خشکبار، شیرینی ، نظارت نیز از موارد دیگر تحت نظارت در اجرای این طرح است.

برپایی نمایشگاههای بهاره در ورامین و قرچک

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در شهرهای ورامین و قرچک برپا خواهد شد.

در این نمایشگاهها علاوه بر کالاهای مورد نیاز مردم شامل پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، کالاهای اساسی نیز مثل مرغ، گوشت، برنج، روغن و شکر هم در این نمایشگاهها بدون محدودیت و با قیمتهای مصوب عرضه خواهد شد .

یادآور می شود نمایشگاههای بهاره(عرضه مستقیم کالا) از 15 اسفند لغایت 24 اسفندماه در دو منطقه ورامین(ورزشگاه تختی) و قرچک(جنب ترمینال اتوبوسرانی) برپا می شود.

نفرات برتر مسابقه کتابخوانی در سازمان بهشت زهرا(س) معرفی شدند

مراسم قرعه کشی برندگان ‏مسابقه کتابخوانی "پوتینهای ساق بلند" که به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی ‏انقلاب اسلامی درسازمان بهشت زهرا(س) برگزار شده بود در محل ‏کتابخانه آرامستانهای سازمان انجام شد.

هدف از برگزاری این مسابقه در ایام مبارکه دهه فجر بیداری در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ‏دفاع مقدس بود که به همت اداره آموزش و پژوهش سازمان ‏برگزار شد.

در این مراسم به 33 نفر از همکاران هدایایی ‏تعلق گرفت که به سه نفر اول کمک هزینه سفر به مشهد مقدس همراه با ‏خانواده اهدا شد.‏

قدردانی از حماسه مردم پیشوا در روز 12 اسفند

فرماندار پیشوا در پی حضور گسترده مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شوراى اسلامى از آنان قدردانی کرد.

بهرام ستاری طی پیامی از مردم شهرستان پیشوا به خاطر خلق حماسه حضور و دشمن شکن در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تشکر کرد.