داوران جشنواره نمایشنامه نویسی منطقه ای قلم سبز معرفی شدند

امین مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: "رحمت امینی"، "حسینعلی شوندی" و "شهرام کرمی" داوران سومین جشنواره منطقه ای نمایشنامه نویسی قلم سبز هستند که قرار است بعد از داوری آثار، نمایشنامه نویسان برتر در تاریخ 18 اسفند 90 در سنندج معرفی و تجلیل شوند.

وی افزود: با توجه به اینکه این جشنواره به صورت منطقه ای برگزار می شود و با بررسی های به عمل آمده به منظور بهره گیری از توان کارشناسان ارزنده کشور مقرر شد که داوری این دوره از جشنواره به کارشناسان و نمایشنامه نویسان مطرح کشوری واگذار شود.

سرپرست حوزه هنری استان کردستان هدف از برگزاری این جشنواره را تحکیم جنبه های مستقل هنر نمایشنامه نویسی و درعین حال، تقویت بنیان های فرهنگی تئاتر منطقه غرب کشور، معرفی و ارزیابی بهترین تولیدات یک ساله نمایشنامه نویسان در استان های غرب، شمال غرب و جنوب غربی کشور اعلام کرد و گفت: انتظار می رود که در سالهای آینده نیز این جشنواره به میزبانی کردستان برگزار شود.

مرادی با اشاره به استانهای شرکت کننده در جشنواره سوم نمایشنامه نویسی در استان کردستان بیان کرد: در این جشنواره نمایشنامه نویسانی از 9 استان آذربایجان غربی، همدان، کرمانشاه، لرستان، اردبیل، خوزستان، آذربایجان شرقی، ایلام و کردستان حضور دارند.

وی افزود: کلیه آثارراه یافته به بخش پایانی کدبندی شده اند و بدون معرفی نویسنده در اختیار داوران قرارگرفته اند که هیئت داوران جشنواره ه نیز هر یک بر اساس معیارهای تعریف شده امتیازهای مدنظر را اعلام کرده اند و آثار برای ارزیابی نهایی در جلسه ای با حضور هر سه داور نفرات برتری که بالاترین امتیاز را کسب کنند معرفی می شوند.