جزییات آرای حوزه انتخابیه کردکوی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این حوزه انتخابیه 9 نامزد وجوئد داشت که محمد جواد نظری مهر، نماینده کنونی منطقه در دوره بعدی نیز در بهارستان ماندگار شد.

د جمع آرای ماخوذه در این حوزه انتخابیه 147 هزار و 283 را بود که محمد جواد نظری مهر با 38 هزار و 924 رای بیشتر رای را کسب کرد.



همچنین رحمت الله جلالی میاندره 25 هزار و 356 رای، قرباندوردی قورلی زاده 24 هزار و 560 رای، عبداحکیم فیروزی 21 هزار و 74 رای، محمد قلی حاجی ایری 12 هزارو 583 رای، غفارعلی عسگری 11 هزار و 942 رای، عبدالجلال ایری هشت هزار و 180 رای، مهدی ملکی 843 رای و عبدالله جهانشاهی نوکنده 439 رای کسب کردند.



ستاد انتخابات حوزه انتخابیه کردوی اعلام کرد: اینک در اجرای ماده 68 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری شهرستان کردکوی برای قبول شکایت آماده است.



درضمن به استناد تبصره های 1،2،3 ماده مذکورکسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند ، می توانند ظرف 7 روز از تاریخ اخذ رای شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند وشکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی ،نام پدر ،شغل ،نشانی کامل،شماره تلفن (درصورت داشتن تلفن ) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.



همچنین در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.