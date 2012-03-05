رفتارهای بشردوستانه باعث نزدیکی دو ملت ژاپن و ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار کرمان در همایش سالگرد سونامی ژاپن گفت: وقتی در دوازدهم مارس 2011 خبر مهیب و دهشتناک وقوع سونامی در ژاپن و کشته و زخمی شدن جمعی از مردمان آن سامان همراه با خسارات زیاد منتشر شد موجبات ناراحتی مردم ایران، استان کرمان و شهرستان بم را فراهم آورد.

نجار گفت: اجازه می خواهم در سالگرد آن تراژدی غمبار به روح همه قربانیان درود بفرستم و برای مردم ژاپن سلامتی، تندرستی و موفقیت را آرزو کنم.

وی ادامه داد: اگر چه این حادثه برای همه بشریت دردناک بود اما برای مردم استان کرمان و شهرستان بم به مراتب ناراحت کننده تر بود چرا که یادمان نمی رود وقتی در پنجم دی ماه سال 82 برابر با 26 دسامبر 2003 میلادی زلزله ویران کننده بم به وقوع پیوست چگونه دولت و ملت ژاپن با اظهار همدردی در بازسازی بم سهیم و شریک شدند.

نجار ابراز داشت: گاهی حوادث باعث نزدیکی ملت ها می شود و سونامی ژاپن و زلزله بم از جمله مقدراتی بودند که دلهای دو ملت را به یک دیگر نزدیک ساخت.

نماینده عالی دولت در استان کرمان با بیان اینکه در جریان آن حادثه 32 هزار و 762 نفراز عزیزان بمی کشته و 45 هزار نفر زخمی شدند گفت: 37 هزار و 754 واحد مسکونی شهری، روستایی و تجاری 100در صد تخریب شد و 15 هزار و 696 واحد خسارت دید که طبق گزارش بانک جهانی یک میلیارد و 500 میلیون دلار برآورد خسارت بم بود.

وی با اشاره به اینکه ارگ قدیم بم که نمادی از تمدن دو هزار ساله بود در جریان زلزله بم فرو ریخت افزود: بسیاری از دولت ها و ملت ها ابراز همدردی کردند و به یاری شتاقتند.

نجار گفت: دولت و ملت ژاپن در زمینه ارائه کمکهای اولیه امداد و نجات در روزهای اول زلزله و تحویل تجهیزات امدادی اولیه، تجهیزات و ماشین آلات برای ارگ قدیم، ساخت 970 کانکس 40 مترمربعی برای اسکان خانواده های بی سرپرست، کمک به باز سازی شبکه آب آشامیدنی بم و بروات، ساخت هفت مدرسه، مقاوم سازی یک باب مدرسه، آموزش به معماران و مهندسان، اعزام چهار نفر از بچه های بی سرپرست به ژاپن به مردم زلزله زده بم یاری رساند.

وی همچنین یادآور شد: از کمکهایی که در زمینه اشتغال زنان بی سرپرست در جبالبارز جیرفت نیز انجام شد صمیمانه سپاسگزارم.

نجار گفت: از کین ایچی کومانو سفیر کبیر ژاپن در ایران به لحاظ دعوت از اینجانب و پیگیری های فراوان در به ثمر رساندن طرحها تشکر می کنم.

