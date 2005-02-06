"ما همه خوبيم" در حياط خلوت جشنواره

فيلم سينمايي " ما همه خوبيم " به كارگرداني بيژن ميرباقري درحالي درنخستين نوبت نمايش از ششمين روز جشنواره بين المللي فيلم فجر درسينماي رسانه هاي گروهي به نمايش در آمد كه حدود نيمي از سالن نمايش فيلم پر شده بود و به نظر مي رسيد نمايندگان رسانه هاي گروهي استقبال چنداني از فيلم نكرده اند و اتفاقا" اين نظر هم درست از آب در آمد.

سازنده اين فيلم سعي كرده بود تا حد ممكن اثر خود را به ساختار يك فيلم اجتماعي واقع گرا و به دور از جنجال و حساسيت هاي رايج اجتماع و حتي بزرگ نمايي هاي جذاب اما مخرب نزديك كند كه با نگاهي مهربان و معتدل اتفاقات و مشكلات اطراف خود را مورد بررسي قرار مي دهد. اما حقيقت اينجا است كه كارگردان اين فيلم در راه حفظ اعتدال چنان افراط كرده بود كه فيلم اساسي ترين عناصر به وجود آورنده جذابيت و لذت ديداري و شنيداري را از دست داده بود و شكل فيلمي خسته كننده، با ريتمي كند و كشدار و قصه اي كليشه اي و بدون اتفاق را به خود گرفته بود.

مساله اصلي اين فيلم زندگي بود. اما بايد به اين نكته بسيار مهم توجه كرد كه زندگي با همه ابعاد گسترده اش از جنبه روزمرگي و تكرار برخوردار است و انعكاس مستقيم و بي واسطه زندگي بي آنكه بخواهيم برشي قابل توجه از آن را به تصوير بكشيم، فيلم را دچار همان كسالت و روزمرگي زندگي عادي مي كند.

" ما همه خوبيم " داستان زندگي خانواده اي را روايت مي كند كه پسر بزرگ آنها - جمشيد - سالها قبل براي كار در خارج از كشور رفته است و اكنون كه 6 سال از دوري او مي گذرد، عكسي را به وسيله يكي از دوستانش براي خانواده مي فرستد و خبر سلامتي خود را مي دهد و از خانواده اش مي خواهد تا براي او يك فيلم از اهالي خانواده تهيه كنند و به وسيله دوستش براي او بفرستند.

فيلم از داستان آن ساده تر و بدون هر گونه پيچيدگي و جذابيتي است. يعني داستان به قدري خطي و يكنواخت پيش مي رود كه بيننده خود را دچار كسالت مي كند. مهمتر اينكه حتي براي نمونه يك صحنه يا تصوير ناب و سينمايي نمي توان در فيلم پيدا كرد. انگار از همان ابتدا هم كارگردان از عدم تطابق اين فيلم براي ارايه در يك فيلم بلند سينمايي خبر داشته است و بي جهت آنقدر اين فيلم را كش داده است تا به طريقي زمان مورد نظر پر شود.

فيلم سينمايي " ما همه خوبيم " از خلال اتفاق ساده اي كه در يك خانواده به وقوع مي پيوندد، نقبي به برخي از مسايل و مشكلات اجتماعي مي زند. دزدي جوانان براي به دست آوردن تجملات زندگي، ارتباط دختر و پسر، بي رحمي بازار كار، وجود بيكاري فزاينده جوانان در اجتماع، وجود بازار قاچاق دارو، بي بهره بودن زنان بي سرپرست از حق و حقوق قانوني، وجود مسايل و مشكلات فراوان اقتصادي و ايجاد مانعي براي تحصيل و فعاليت و درمان و ... از جمله مسايلي است كه در فيلم به صورت گذرا اشاره هايي به آنها مي شود. اما اين اشاره ها از نظر موضوعي ارتباط مفهومي با مساله عدم مراجعت يكي از افراد خانواده ندارد و به همين خاطر گسست ساختاري و مضموني آزار دهنده اي در فيلم به وجود مي آيد. چنان كه بيننده نمي داند اصولا" فيلم قصد بيان چه مطلبي را دارد و در پي ايجاد چه شرايط ذهني براي مخاطب خود است. چون آشفتگي فيلم ذهن بيننده اش را هم آزار مي دهد.

به نظر مي رسد اين فيلم در شرايط بسيار محدود مالي ساخته شده باشد و به همين خاطر داستان به قدري ساده و كم خرج انتخاب شده است كه با بودجه اندك سازنده هماهنگي داشته باشد. البته در اين فيلم سعي شده است از تنوع لوكيشن استفاده شود تا براي بيننده جذابيت تصويري به وجود بياورد. اما در عمل دنياي بسيار كوچكي كه فيلم تصوير مي كند به ذهن فشار مي آورد.

به عبارت ديگر، فيلم موفق نشده است داستان خود را بر اساس لوكيشني كه انتخاب كرده است، به درستي و با قدرت ارايه كند. فيلم با آنكه از گرفتن نماهاي تكراري به شدت پرهيز كرده، اما به ناچار درگير در و ديوار خانه شده است و اين مساله بيش از هر چيزتنگي و فشار را به مخاطب منتقل مي كند. البته فيلمساز مي تواند اين توجيه را داشته باشد كه قصد وي اتفاقا" انتقال همين شرايط سخت روحي و مالي است كه به خانواده فشار مي آورد و آنها را در تنگنا قرار داده است. اما اين فشار جاي آنكه راهي براي رسيدن بيننده به لايه هاي پنهان تر فيلم باشد، مانعي در جهت برقراري ارتباط شده است.

اين فيلم حتي در تحريك حس همذات پنداري يا ايجاد ترحم در بيننده هم موفق نيست. چون حس هايي كه شخصيت هاي داستان بايد به بيننده منتقل كنند، چنان در سطح مي ماند كه هيچ حساسيت يا واكنشي را در بيننده بر نمي انگيزد. محبت، تنفر، عشق، نا اميدي، كسالت، سردرگمي، نداشتن هدف و شادي و ساير احساساتي كه از طرف پرسوناژها ارايه مي شود در سطحي ترين لايه هاي حسي متوقف مي شود از پرده سينما فراتر نمي رود. اين در حالي است كه بازي خوبي از سوي نقش پردازان اين فيلم ارايه شده است و بازي آنها با شخصيت شان همخواني قابل توجهي دارد.

به نظر مي رسد براي اينكه اين فيلم بتواند ارتباط بهتري با بيننده اش برقرار كند، بايد در مدت زمان و نحوه تدوين فيلم بازنگري صورت بگيرد تا شايد با تندتر شدن ريتم فيلم و نداشتن هيچ اتفاق قابل توجهي كه فيلم را به بحران داستاني ببرد، فيلم از تماشاي اثر لذت بيشتري ببرد.