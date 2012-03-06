به گزارش مهر، نتایج انتخابات درون حزبی جمهوریخواهان آمریکا در مجموع تا کنون به نفع "میت رامنی" فرماندار سابق ماساچوست بوده و در این میان "اریک کانتر" رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، نیز از رامنی حمایت کرده تا خیال این نامزد ثروتمند را اندکی آسوده کند.

از سوی دیگر دموکرات ها نیز به گونه ای عمل کرده اند که موجب تضعیف "ریک سنتروم" نزدیکترین رقیب رامنی شده بطوری که در جدیدترین اقدام شب گذشته زمانی که سنتروم در حالی سخنرانی در جمع مردم اوکلاهاما سیتی بود، تعدادی از دموکرات های لیبرال سخنرانی وی را برهم زدند.

این افراد با سردادن شعارهایی چون فاشیست و نژادپرست سخنرانی سنتروم را بر هم زده و مانع از اتمام سخنان وی شدند. زمانی که سنتروم قصد آغاز سخنرانی خود را داشت دموکرات ها فریاد زدند "از ایالت ما برو بیرون".

نامزدهای حزب جمهوریخواه به ترتیب از سمت راست، "ران پلگ، "میت رامنی"، "نیوت گینگریچ"، و "ریک سنتروم"

در تقویم سال جاری میلادی آمریکا سه شنبه بزرگ ( Super Tuesday ) در انتخابات ریاست جمهوری 2012 به 6 مارس یعنی امروز 16 اسفند اطلاق شده است. در این روز در ایالت های زیادی از آمریکا، انتخابات مقدماتی برگزار می شود و از همین رو نتایج انتخابات امروز از اهمیت حیاتی برای هریک از نامزدها برخوردار است.

این تحولات در حالی رخ می دهد که سنتروم، رامنی و دیگر نامزدهای حزب جمهوریخواه یعنی "ران پل" و "نیوت گینگریچ" خود را برای سه شنبه بزرگ آماده می کنند.

سه شنبه بزرگ و کابوس 4 نامزد

در تقویم سال جاری میلادی آمریکا، سه شنبه بزرگ (Super Tuesday) در انتخابات ریاست جمهوری 2012 به 6 مارس یعنی امروز 16 اسفند اتلاق شده است. در این روز در ایالت های زیادی از آمریکا، انتخابات مقدماتی برگزار می شود و از همین رو نتایج انتخابات امروز از اهمیت حیاتی برای هریک از نامزدها برخوردار است.

بر همین اساس در روز سه شنبه ایالت های جورجیا، آیداهو، ماساچوست، داکوتای شمالی، اوهایو، اوکلاهاما، تنسی، ورمانت، و ویرجینیا شاهد برگزاری انتخابات مقدماتی برای حزب جمهوریخواه خواهند بود.

هر یک از این 9 ایالت امتیاز و یا درصدی خاص از آرا را به خود اختصاص می دهند بطوری که در آمریکا اینگونه می گویند در سه شنبه بزرگ انتخابات سال 2012، در مجموع 410 نماینده یا هیئت رای خود را به نامزدهای مورد نظر می دهند که این تعداد رای 17.9 درصد از آرای کلی را که یک نامزد باید آن را کسب کند تا به عنوان نامزد اصلی حزب معرفی شود را به خود اختصاص داده است.

بر همین اساس، از مجموع 410 نماینده یا هیئت، 76 مورد متعلق به جورجیا، 32 مورد متعلق به آیداهو، 41 مورد متعلق به ماساچوست، 28مورد متعلق به داکوتای شمالی، 66 مورد متعلق به اوهایو، 43 مورد متعلق به اوکلاهما، 58 مورد متعلق به تنسی، 17 مورد متعلق به ورمانت و 49 مورد متعلق به ویرجینا هستند.

البته در سال 2008 با توجه به آنکه دوره دوم ریاست جمهوری جرج بوش به پایان رسیده بود و وی نمی توانست در انتخابات شرکت کند، هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات آوردگاه سه شنبه بزرگ را تجربه کردند اما در انتخابات سال جاری با توجه به آنکه "باراک اوباما" تنها نامزد حزب دموکرات در انتخابات است، این حزب دیگر رقابت درون حزبی و سه شنبه بزرگ را در پرونده خود نخواهد داشت.

در رقابت های انتخابات 2008، اوباما و هیلاری کلینتون دو نامزد حزب دموکرات شانه به شانه هم در رقابت های درون حزبی پیش می رفتند و حتی در سه شنبه بزرگ این کلینتون بود که اوباما را شکست داد اما در نهایت آقای تغییر تبدیل به نامزد اصلی دموکرات ها شد

اهمیت سه شنبه بزرگ

انتخاب رئیس جمهوری امریکا از لحاظ واقعیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به شدت متاثر از "مبارزات انتخاباتی" است. کاندیداهای حزبی تنها در صورتی موفق می شوند که در طول مبارزات انتخاباتی بتوانند نخست، پایگاه حزبی خود را یک پارچه نگه دارند؛ دوم، در جذب بخشی از رای دهندگان حزب مقابل توفیق حاصل کنند؛ و سوم، شاید از همه مهم تر، این که بتوانند اکثریت وسیع رای دهندگان مستقل را به سوی خود جلب کنند.

این مبارزات انتخاباتی است که ظرفیت های سازمان دهی، ماهیت دستورکار، اولویت موضوعات و شیوه مدیریتی هر کاندیدا را مشخص می سازد. در عین حال، پیروزی در انتخابات نیازمند بهینه سازی سازوکارها و ساختارهای انتخاباتی است. در این جا است که متوجه می شویم چرا سه شنبه بزرگ از چنین نقش قاطعی در مشخص ساختن این که کدامین نامزد شانس بالاتری برای دستیابی به کاندیداتوری حزب خود در مبارزات عمومی برخوردار هستند.

برهمین اساس با مشخص شدن نتایج انتخابات مقدماتی در این 9 ایالت، تکلیف نامزد اصلی جمهورخواهان تا حد زیادی مشخص می شود و به تبع آن برنامه های نامزدها برای انتخابات نیز شکل منسجم تری پیدا می کند.