همایش تجلیل از قهرمانان ملی پوش در استان البرز برگزار می شود

محمد نوذری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همایش تجلیل از قهرمانان ملی پوش در کرج با حضور جامعه ورزش استان البرز برگزار می شود.



وی گفت: این همایش در 16 اسفند ماه سال جاری در تالار نژاد فلاح استان البرز برگزار می شود.



رئیس هیئت تکواندو استان البرز افزود: هدف از برگزاری این همایش تجلیل از قهرمانان ملی پوش استان البرز در مسابقات مختلف در سال 89 است که مدال کسب کرده اند.



نوذری ادامه داد: ورزشکاران تکواندو در این همایش پر رنگ تر حضور خواهند داشت به دلیل اینکه بیشترین مدال آوران استان البرز در سال گذشته ورزشکاران البرزی بودند.



رئیس هیئت تکواندو استان البرز با اشاره به راه اندازی خانه تکواندو استان البرز اظهار داشت: در حال حاضر ظرفیت و پتانسیل خوبی در استان البرز ایجاد شده است که در پیشرفت و رشد این رشته ورزشی بسیار موثر خواهد بود.