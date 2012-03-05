حمایت قاطع وزارت ورزش از منتخب مجمع فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال ضمن خیرمقدم به حاضرین جلسه و افرادیکه به زعم او تاکنون در سنگرهای مختلف به رشد ورزش کشور به ویژه فوتبال تلاش کرده اند گفت: در اینجا لازم می دانم از رئیس فدراسیون فوتبال ، نایب رئیسان، اعضای هیئت رئیسه و شما (اعضای مجمع فدراسیون فوتبال) نهایت تشکر و قدردانی را بابت فعالیت دوره 4 ساله گذشته داشته باشم.

وی با اشاره به رشد و توسعه فوتبال، اقدامات کارشناسی و ... در 4 سال گذشته گفت: در اینجا لازم می دانم از ملت شریف ایران به علت حضور در انتخابات تشکر و قدردانی داشته باشم که بار دیگر با بصیرت و بزرگواری نشان دادند که در یک حکومت مردمسالار انتخابات حرف اول را می زند و آنها می توانند در تعیین سرنوشت خود دخیل باشند.

وزیر ورزش و جوانان همچنین خاطرنشان کرد: یک دوره از اقدامات موثر دوستان در فدراسیون فوتبال گذشت پیش از عرایض من فیلمی از فعالیت های فدراسیون فوتبال به تصویر کشیده شد که دوستان به من گفتند این به نوعی تبلیغ است و از پخش آن ایراد گرفتند اما تاکید من بر این بود که بهتر است این کلیپ پخش شود چرا که اعضای مجمع به آن درجه از بصیرت و آگاهی رسیده اند و به خوبی با فعالیت های فدراسیون در سالهای گذشته آشنا هستند.

وی توقع وزارت ورزش از فدراسیون فوتبال را رسیدن به مقاطع بالاتر، عالمانه تر و حرفه ای تر عنوان کرد و گفت: همه ما به دنبال پویایی بیشتر ورزش در عرصه های بعدی هستیم که امیدوارم رئیس آتی فدراسیون به مانند گذشته در این مسیر گام بردارد.

عباسی انتظار علاقه مندان به ورزش و فوتبال کشور را پربارتر شدن دوران بعدی فعالیت فدراسیون فوتبال اعلام کرد و گفت: رسیدن به مناصب در فرهنگ ما مذمت شده اما خدمتگزاری افتخاری است که نصیب برخی ها خواهد شد. ماهیت خدمتگزاری در بخش های فرهنگی و تربیتی که در نگرش مردمی و ساختارها و رفتارهای علمی و فرهنگی موجب افتخار آفرینی خواهد شد مایه مباهات است.

وی حضور ایران در نظام جامع رشد و توسعه ورزش را معنادار خواند و گفت: ملت ما به مانند 8 سال دفاع مقدس در عرصه های مختلف حاضر هستند و بدون شک از ورزش نیز حمایتی قاطع خواهند داشت.

عباسی به علاقه مندی مردم نسبت به ورزش اشاره کرد و اقدامات دولت های نهم و دهم در توسعه و رشد زیر ساخت های ورزش را ستود.

وی همچنین از مردم و رهبری بابت ابلاغ اصل 44 قانون اساسی به دولت که زمینه ساز رشد و توسعه بخش های مختلف از جمله ورزش شده است، گفت: من این تفاهم دوستانه شما اعضای مجمع فدراسیون فوتبال را به فال نیک می گیرم و باید بگویم در جلسه گذشته هیئت دولت که اساسنامه اصلاح شده شما به تصویب رسید خوشبختانه طراز مالی از گزارش های مجمع فدراسیون فوتبال با کمترین ایراد ارائه شد.

وزیر ورزش و جوانان همچنین از اعضای مجمع عممومی فدراسیون فوتبال خواست توقعات به حق مردم ایران را برآورده کنند و گفت: در اینجا لازم می دانم از تلاش های گذشته شما تشکر کنم. من طی ماه های گذشته بر اساس گزارش ها و مشاهداتی که از هیئت ها و باشگاه های کشورداشتم متوجه تلاش شما برای رشدو توسعه فوتبال بودم.

وی در خاتمه گفت: بدون شک وزارت ورزش و جوانان از هر شخصی که در مجمع فدراسیون فوتبال انتخاب شود حمایت می کند از شما هم می خواهم از فرد مورد نظر حمایت قاطع را داشته باشید.