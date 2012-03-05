به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در جریان مجمع عمومی انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: طی 4 سال گذشته در فدراسیون فوتبال چالش های بسیاری زیادی داشتیم و در حال حاضر نیز در این مجمع برای انتخابات آماده شده ایم.

وی افزود: اگر خواهان رشد فوتبال و برآورده شدن خواسته های مردم هستیم، نیاز به حمایت همه جانبه به ویژه حمایت دولت و همچنین حمایت وزارت ورزش و جوانان داریم تا بتوانیم ارکان اصلی کارهای خود را در فدراسیون فوتبال پیش ببریم.

کفاشیان با ابراز خرسندی از اینکه با حمایت وزارت ورزش و جوانان و همچنین رسانه ها، در مجمع امروز با آرامش و سلامت کامل رأی گیری خواهد شد، اظهار داشت: بعد از انتخابات باید همه برای رشد و ارتقای فوتبال ایران دست به دست هم بدهیم. چون نگاه مردم و به ویژه جوانان به افرادی خواهد بود که انتخاب می شوند.

رئیس فدراسیون فوتبال در خاتمه تأکید کرد: از وزیر ورزش و جوانان تشکر می کنیم که امروز با حضور خود سلامت انتخابات را تضمین کردند چون در گذشته انتخابات فدراسیون فوتبال با سلامت برگزار نشد، حتی زمان انتخاب خود من به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال.