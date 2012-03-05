ابراهیم شیخ بهایی مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی حاجی بابایی پس از چذشت یک ماه از استعفای مدیرکل آموزش و پرورش کرمان، مدیر جدید این اداره کل معرفی شد.

در این حکم ابراهیم شیخ بهایی به سمت مدیرکل کرمان انتخاب شده است و در ادامه این حکم ذکر شده است که نظر به تعهد،شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی ، به موجب این حکم به سمت "مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان" منصوب می شوید.

امید است با توکل به خداوند متعال و پیروی از منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و با مشارکت کارشناسان، فرهنگیان و صاحبنظران در جهت تحقق اهداف سازمانی و وظایف محوله بویژه موارد زیر اهتمام داشته باشید.



حفظ جایگاه ویژه آموزش و پرورش و ارتقای کیفیت آن، رعایت شان و منزلت معلمان عزیز و تلاش در جهت ارتقای آن، رشد و ارتقای فعالیتهای فنی و حرفه ای، اهتمام ویژه در جهت هدایت آموزش و پرورش به سوی سه هدف؛ تهذیب،تحصیل و ورزش، تلاش در جهت ایجاد روحیه تفکر و نوآوری و تحول بنیادین در آموزش و پرورش، استفاده از نیروهای صدیق و خدوم

توفیق روز افزون شما را در انجام مسئولیت ها در جهت دستیابی به اهداف تعلیم و تربیت در راستای سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت خدمتگزار از درگاه خداوند منان مسالت دارد.



