انتخابات در آق قلا به دور از حاشیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر صبح دوشنبه در دیدار با رئیس کمیته امداد شهرستان با اشاره به حضور حماسی مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: موقعیت شناسی مردم در تمامی عرصه های انقلاب قابل تقدیر است و در حقیقت با بصیرت مردم، انتخابات مجلس نهم به یک جشن بزرگ ملی تبدیل شد.

فرماندار آق قلا با تبریک سالروز تاسیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، گفت: این نهاد برآمده از متن انقلاب و تاکنون نیز نقش تاثیرگذاری در محرومیت زدایی به وی‍ژه در مناطق روستایی داشته است.



کر با بیان این مطلب که در حال حاضر نگاه کمیته امداد به محرومان باید از نقش حمایتی به نقش ایجاد درآمدزایی پایدار با ایجاد فرصتهای شغلی تغییر کند اضافه کرد: استفاده از تسهیلات به خصوص در بخش مشاغل خانگی باعث ایجاد اشتغال پایدار در بین خانواده های کم بضاعت خواهد شد واین خانواده ها به یک درآمد زایی پایدار خواهند رسید.



وی با بیان این مطلب که ستاد اشتغال شهرستان در طی سه ماهه سوم مقام اول استانی در ارائه تسهیلات را کسب کرد افزود: کمیته امداد باید به گونه برنامه ریزی نماید تا از تمامی پتانسیل های ستاد اشتغال در بخش مشاغل خانگی جهت کمک به محرومان به خصوص در روستاها استفاده کند.



فرماندار آق قلا در این جلسه تاکید کرد: باید عملکرد کمیته امداد به صورت فیلم و یا به صورت کتابچه مستند سازی شود تا فعالیتهای این نهاد به مردم اطلاع رسانی شود.