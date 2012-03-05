بزرگترین شاه لوله نفت تهران جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سال 1374 ساخت خط لوله انتقال فرآورده های نفتی ری- قوچک به منظور خروج لوله‌های نفتی از هسته مرکزی شهر تهران و افزایش ایمنی پایتخت تصویب کرد.

با گذشت حدود 16 سال از ابلاغ اجرای استراتژیک ترین طرح نفتی تهران اما ساخت این خط لوله انتقال فرآورده نفتی به دلیل مخالفت و عدم صدور مجوزهای مختلف توسط برخی از دستگاههای دولتی به سرانجام نرسید.

در نهایت سال گذشته با توافق تعدادی از دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی فعال در تهران عملیات ساخت این دو خط لوله انتقال نفتی به منظور جمع آوری و انتقال خطوط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی به حاشیه شهر تهران آغاز شد.

در حال حاضر بهره برداری از خطوط لوله جدید انتقال فرآورده های نفتی ری- قوچک و ری-مغانک آغاز شده است که با راه اندازی این دو طرح نفتی، جمع آوری شاه لوله انتقال سوخت مایع پایتخت هم کلید خورده است.

افزایش 45هزار بشکه‌ای ظرفیت انتقال سوخت در پایتخت

به گزارش مهر، در حال حاضر خط لوله 12 اینچی ری – قوچک با 30 سال عمر یکی از قدیمی ترین خطوط لوله نفتی در سطح کشور بوده که با گسترش شهر تهران بخشی از آن در بافت مسکونی قرار گرفته است.

این خط لوله قدیمی ظرفیت انتقال روزانه 35 هزار بشکه فرآورده نفتی را از انبار نفت ری تا انبار نفت قوچک دارد که در صورت بهره برداری از ‌آن ظرفیت انتقال آن به روزانه 80 هزار بشکه فرآورده نفتی و قطر آن به 19 اینچ افزایش می یابد.

خط لوله جدید انتقال فرآورده های نفتی از انبار نفت ری (جنب پالایشگاه نفت تهران) تا انبار نفت قوچک (شمال شرق تهران) از جاده کمربندی دوم تهران، جاده خاوران، سرخه حصار، بزرگراه شهید یاسینی، جاده دماوند، جاده لشگرک - تلو و بزرگراه شهید بابایی عبور می‌کند.

علاوه بر ساخت خط لوله 50 کیلومتری انتقال فرآورده‌های نفتی ری به قوچک، ساخت دو خط لوله جدید نفتی هم برای تغییر مسیر از بافت مسکونی شهر تهران انجام شده است.

در شرایط فعلی ساخت خطوط لوله نفتی ری به کن به طول 42 کیلومتر و قطر 14 اینچ به پایان رسیده است که با اجرای این طرح نفتی هشت هزار بشکه به ظرفیت انتقال فرآورده‌های نفتی در تهران افزوده شود.

همچنین ساخت خط لوله 37 کیلومتری ری به فرودگاه مهرآباد هم به طول تقریبی 37 کیلومتر و قطر هشت اینچ در دستور کار شرکت ملی پالایش و پخش نفتی ایران قرار گرفته است. با ساخت این خط لوله انتقال فرآورده نفتی حدود 28 هزار و 500 بشکه به ظرفیت انتقال سوخت در بزرگترین شهر ایران اضافه خواهد شد.

شاه لوله نفت تهران جمع آوری شد

پیگیری‌های خبرنگار مهر از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نشان می دهد با توجه به اینکه خط لوله نفتی ری- قوچک در بافت شهری تهران قرار گرفته و ریسک استفاده از این خط لوله نفتی بالا بوده اخیرا بخش های عمده ای از این خط لوله 14 اینچی نفت تهران جمع آوری شده است.

گزارش‌های رسمی نشان می دهد نقاطی که با پروژه های شهرداری همچون احداث پل و زیرگذر در ادامه اتوبان شهید باقری در تعارض بود، پس از بریدن خط لوله، نسبت به جداسازی آن اقدام و به همراه یک عدد والو و چک والو در شهرک امید جمع آوری شده است.

همچنین حدود 200 هزار لیتر آب و مواد آلوده داخل خط در محدوده‌هایی از شمالشرق تهران، در تقاطع چهارراه گلبرگ (جانبازان) با انجام عملیاتی تخلیه و به تأسیسات نفتی ری منتقل شده است.