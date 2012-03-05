11 هزار و 500 اصله نهال در ورامین توزیع می شود

ابولفضل قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طبق روال هر ساله این نهالها، توسط عوامل خدمات شهری بین شهروندان توزیع خواهد شد.

وی بیان داشت: شهروندان می توانند در صورت نیاز، راهنماییهای لازم را برای رشد و سایر مسائل مربوط به درختان و گیاهان خود از کارشناسان دریافت کنند.

این مسئول ادامه داد: هر ساله 20 اصله نهال توسط معاونت خدمات شهری از منابع طبیعی برای زیباسازی شهر دریافت می شود.

قاسمی گفت: این برنامه امسال نیز تکرار خواهد شد و طی دو روز آینده این درختان توسط اداره منابع طبیعی به شهرداری فرستاده می شود.

هدف شهرداری ورامین ایجاد فضایی پر نشاط برای شهروندان است

وی اضافه کرد: هدف شهرداری ورامین، ایجاد فضایی پر نشاط برای شهروندان است تا از داشتن شهری تمیز و زیبا لذت برده و در حفظ آن، این مجموعه را یاری کنند.

معاون خدمات شهری شهرداری ورامین یادآور شد: در زمینه زیباسازی ظاهر شهر نیز 50 درصد خدمات، از قبیل رنگ آمیزی المانها، جدولها و نصب مبلمان شهری انجام گرفته است.

وی افزود: در اوایل اسفندماه نیز طرح استقبال از بهار در این شهر اجرا و در راستای آن، رنگ آمیزی پلهای عابر پیاده، نور پردازی میادین و آبنماها و ... انجام شد.