به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره را معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری مؤسسه موزه و کتابخانه ملی ملک، کتابخانه مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ملی یونسکو ایران، استانداری تهران و مؤسسه فرهنگی هنری فرانگر پارس برگزار می‌شود.

علاقمندان برای شرکت در جشنواره و کسب اطلاعات بیشتر می‏توانند به نشانی‌سایت www.ketabenafis.ir مراجعه و یا با دبیرخانه دایمی جشنواره (موسسه فرهنگی هنری فرانگر پارس) با شماره تلفن 28-66972927 تماس بگیرند.

آخرین فرصت ارسال آثار به همراه فرم‌های شرکت در مسابقه 20/1/1391 است.

این در حالی است که 10 روز پیش علی‌اکبر اشعری رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره بین‌المللی کتاب‌های نفیس و هنری در گفتگویی با خبرنگار مهر، از خروج برخی حامیان مالی آن خبر داد و بدون ذکر نام آنها وعده داد دومین دوره این جشنواره با کاهش برخی هزینه‌ها مانند دستمزد دبیران و داوران، فروردین سال آینده برگزار شود.