رونالدو در لالیگا 30 گله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید یکشنبه شب با نتیجه 5 بر صفر از سد اسپانیول گذشت و در فاصله 10 امتیازی بارسلونا در رقابت های لالیگا قرار گرفت.

مهاجم پرتغالی رئال که فصل گذشته موفق شد با به ثمر رساندن 40 گل در رقابت های لیگ اسپانیا کفش طلا را از آن خود کند، با گلی که دیشب وارد دروازه اسپانیول کرد، تعداد گل های فصل خود را به 38 رساند که 30 تای از آنها را در لالیگا به ثمر رسانده است.

لیونل مسی، مهاجم آرژانتینی بارسلونا، با 28 گل در جایگاه دوم قرار دارد و فالکائو از آتلتیکومادید 15 گله است.