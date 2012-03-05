آغاز ثبت نام دوره تکمیلی تخصصی در پزشکی/ اعلام ظرفیت پذیرش

به گزارش خبرنگار مهر، این آزمون برای پذیرش در دانشگاههای علوم پزشکی که دارای مجوز آموزشی دوره های تکمیلی تخصصی هستند در 28 اردیبهشت ماه 91 برگزار می شود.

آزمون کتبی در 28 اردیبهشت ماه و آزمون شفاهی پذیرش در این دوره در روزهای 29 و 30 اردیبهشت برگزار خواهد شد و پذیرفته شدگان دوره خود را از مهرماه سال 91 آغاز می کنند. پذیرش نهایی از طریق معدل گیری آزمون کتبی شامل یکصد سوال با ضریب دو و آزمون شفاهی (بصورت آسکی) با ضریب یک انجام می پذیرد.

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام و شرکت در آزمون شامل تصویر حکم استادیاری متقاضیان عضو هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی، تکمیل فرم مربوط به اعضای هیأت علمی، تصویر دانشنامه تخصصی و یا گواهی موفقیت در آزمون دانشنامه، تصویر برگ پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافی، ارائه گواهی برای پزشکان متقاضی از سوی معاونت درمان، ارائه 2 قطعه عکس، ارائه تصویر شناسنامه و کارت ملی است.

ظرفیت پذیرش در دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) پزشکی در سال تحصیلی 91 در 13 دانشگاه علوم پزشکی 251 نفر تعیین شده است.

بالاترین ظرفیت پذیرش در این دوره با 14 نفر ظرفیت به دوره تکمیلی تخصصی "مداخله ای قلب و عروق" (اینترونشنال کاردیولوژی) زیر مجموعه بیماریهای قلب و عروق در دانشگاه علوم پزشکی تهران اختصاص دارد. 37 دوره تکمیلی تخصصی در این مرحله دارای ظرفیت یک نفر پذیرش است.

بنا به مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی در این دوره حداقل 50 درصد ظرفیت هر رشته/محل به اعضای هیأت علمی رسمی و پیمانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور تعلق خواهد گرفت. اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی آزاد اسلامی مشمول استفاده از مزایای فوق شناخته نمی شوند و در صورت تکمیل نشدن ظرفیت اعضای هیأت علمی و یا عدم احراز حدنصاب، ظرفیت پذیرش از بین داوطلبان آزاد واجد شرایط تکمیل می شود و در بین داوطلبان آزاد در شرایط مساوی اولویت با اعضای غیرهیأت علمی شاغل در دانشگاههای علوم پزشکی خواهد بود.