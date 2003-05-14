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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۱:۱۰

رامسفلد زمان عقب نشني نيروهاي آمريكايي را از عراق مشخض نكرد

خبرگزاري آمريكايي"آسوشيتد پرس" به نقل از وزير دفاع آمريكا گزارش داد: سامان دادن به اوضاع عراق بيش از يك سال به طول خواهد انجاميد.

دونالد رامسفلد وزير دفاع  آمريكا  در يك كنفرانس خبري مشترك با  تامي فرانكس فرمانده نيروهاي ائتلاف گفت : مشخص نيست  نيروهاي آمريكا تا چه مدت در عراق باقي خواهند ماند .

وي گفت: سامان دادن به اوضاع  كشورعراق احتمالا بيش از يك سال به طول خواهد انجاميد.

وزير دفاع آمريكا مدعي شد: نيروهاي آمريكايي و انگليسي  براي بازسازي عراق فقط يك سال در اين كشور باقي خواهند ماند.

 رامسفلد در پايان  بدون اشاره به مدت  زمان دقيق حضور نيروهاي آمريكا در عراق گفت: تاكنون هيچ يكي از مقامات رسمي آمريكا زمان عقب نشيني نيروهاي آمريكا از عراق را اعلام نكرده اند .

 

کد مطلب 1552

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