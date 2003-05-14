رامسفلد زمان عقب نشني نيروهاي آمريكايي را از عراق مشخض نكرد

دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا در يك كنفرانس خبري مشترك با تامي فرانكس فرمانده نيروهاي ائتلاف گفت : مشخص نيست نيروهاي آمريكا تا چه مدت در عراق باقي خواهند ماند .
وي گفت: سامان دادن به اوضاع كشورعراق احتمالا بيش از يك سال به طول خواهد انجاميد.
وزير دفاع آمريكا مدعي شد: نيروهاي آمريكايي و انگليسي براي بازسازي عراق فقط يك سال در اين كشور باقي خواهند ماند.
رامسفلد در پايان بدون اشاره به مدت زمان دقيق حضور نيروهاي آمريكا در عراق گفت: تاكنون هيچ يكي از مقامات رسمي آمريكا زمان عقب نشيني نيروهاي آمريكا از عراق را اعلام نكرده اند .
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