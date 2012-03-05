  1. استانها
  2. سمنان
۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۲۲

جلالی:

مردم شاهرود رای معناداری دادند/روحانیت محور وحدت است

مردم شاهرود رای معناداری دادند/روحانیت محور وحدت است

شاهرود-خبرگزاری مهر: نماینده منتخب مردم شهرستانهای شاهرود و میامی در مجلس نهم گفت: مردم شاهرود رای معناداری دادند صدای مردم در این انتخابات باید به گوش همه آنهایی که باید برسد، رسید .

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم جلالی که شامگاه یکشنبه در جمع مردم شاهرود در محل مسجد و حسینیه مدرسه قلعه این شهر سخن می گفت، اظهار داشت: به مسئولان استانی و فرا استانی هشدار می دهم باید در مقابل عملکردی که وجود داشت بازنگری کنند اساس بی عدالتی در استان مسئولان رده بالای استانی نیستند اساس بی عدالتی شاکله مدیریتی و کارشناسی استان است.

وی اظهار داشت: چرا باید همه مدیران و کارشناسان در دستگاه های اداری و سازمانی از یک شهر و شهرستان باشند این ایرادات مشخص است، بعضی از کارهایی که می خواهد برای حرکت استان انجام شود با سرعت نظر می دهند و کارشناسی می شود.

جلالی ادامه داد: متاسفانه در مرکز استان یک خساست اطلاعاتی وجود دارد که اطلاعات را در اختیار خودشان قرار می دهند.

منتخب مردم شهرستانهای شاهرود و میامی در مجلس نهم افزود: مردم شاهرود در خط امامت و رهبری هستند و بیشترین شهید را دادند خواهان عدالت و دیدن مردم هستند و پای بی عدالتی ها ایستاده اند و حتما هزینه اش را متحمل می شویم.
جلالی اظهار داشت: ما باید با نقشه راه حرکت کنیم جمعیت زیادی از نخبگان شاهرودی وجود دارند که باید در کنار یکدیگر قرار بگیریم و با برنامه مدون و کلان نگری حرکت کنیم.

وی تصریح کرد: کارشناسان و بزرگان شاهرودی دارای مسئولیت باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

یکی از مقولات مهم که مردم شهرستانهای شاهرود و میامی با آرای خودشان نشان داند بحثهای مربوط به تبعیض ها و بی عدالتی ها است.

جلالی اظهار داشت: مردم شاهرود رای معناداری دادند صدای مردم در این انتخابات باید به گوش همه آنهایی که باید برسد برسد.

وی اظهار داشت: قدر وحدتی که امروز ایجاد شده است را بدانیم و تسمک بجوییم به روحانیت که محور ما هستند و همه در کنار هم قرار بگیریم.

جلالی گفت: چرا شاهرود با این عظمت و حضور بزرگان دین و بیانات روشن مقام معظم رهبری که نزدیک به 20 دقیقه در مورد تاریخ این شهرستان سخن گفتند باید نادیده گرفته شود.

نماینده شهرستانهای شاهرود و میامی اظهار داشت: امروز فضای شفافی است و باید شایعات، تخریبها و نامهربانی ها در حق هم را کنار بگذاریم.

جلالی اظهار داشت: ما همه را دعوت به آرامش و اخوت و مهربانی و به رسمیت شناختن آرای مردم می کنیم.

وی در پایان خطاب به رقبای خود گفت: شاید در روزهای اول سخت باشد اما به جای اینکه احساسات بر عقل غلبه کند حداقل آرای مردم را تبریک بگویید.

"دکتر کاظم جلالی" با کسب 71 هزار و 331 رای به عنوان منتخب مردم شاهرود و میامی در مجلس نهم بیشترین آرا را به خود اختصاص داد.

کاظم جلالی تنها نماینده فعلی استان سمنان است که بار دیگر به خانه ملت راه یافت.

کد مطلب 1552001

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها