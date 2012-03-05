به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال صبح امروز دوشنبه در محل سالن فوتسال کمپ تیم های ملی با حضور محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان و حمید سجادی به همراه اعضای مجمع برگزار شد و در رای گیری برای انتخاب سایر داوطلبان برای پست های هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال فریدون اصفهانیان با 40 رای انتخاب شد.

در این رای گیری علی اکبرابرقویی نژاد با 18 رای، حیدر بهاروند با 36 رای، شهاب الدین عزیزی خادم با 29 رای و علی فتح الله زاده با 24 رای به دور دوم راه یافتند که در دور دوم بهاروند با 42 رای و عزیزی خادم با 33 رای عضو هیئت رئیسه شدند. اما علی فتح الله زاده با 29 رای و ابرقویی نژاد با 21 رای از عضویت از هیئت رئیسه محروم شدند. در این رای گیری حسین عسگری، عبدالرحمان شاه حسینی، شاهرخ شهنازی و نادر وادی خیل نتوانستند آرای لازم را کسب کنند.