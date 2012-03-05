"چک برگشتی" مجموعه قطعی شبکه یک برای نوروز91 شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تلویزیونی "چک برگشتی" به کارگردانی سیروس مقدم و تهیه‌کنندگی الهام غفوری برای شبکه یک تهیه می‌شود. در این مجموعه امیرجعفری، ریما رامین‌فر، هدایت هاشمی، هومن برق‌نورد، یوسف صیادی، علی صالحی، امیر حمیدزاده، احمد مهرانفر، بهاره رهنما، فریبا نادری و... در آن بازی دارند.

امیرجعفری در این سریال نقش جوانی به ‌نام لطیف را دارد که به ‌تازگی از زندان آزاد شده‌است. او قصد دارد با فراموش کردن سو‌‌ء‌سابقه خود برای امرارمعاش شغل تازه‌ای دست و پا کند، ولی به ‌هر جا که می‌رود، به‌ خاطر سابقه منفی و خلافش کسی حاضر نمی‌شود به او کار دهد. او به هرجا که می‌رود، با در بسته روبه‌رو می‌شود. مشکلات او اما با ماجرای یک چک برگشتی دوبرابر می‌شود.

احمد مهرانفر، بازیگر نقش ارسطو در سریال پرمخاطب "پایتخت"، ساخته دیگر مقدم که نوروز 90 از شبکه یک روی آنتن رفت، در مقام بازیگردان پروژه است.

عوامل این پروژه عبارتند از دستیاران کارگردان: علی صالحی و داود زادق آبادی، منشی صحنه: محسن بهاری، مدیر تصویر برداری: جمال شمس، صدابردار: فرشید احمدی و میثم کیامرثی، طراح گریم: مجید اسکندری، طراح لباس و صحنه: آرزو غفوری، مدیر تدارکات: سعید رضوی، عکاس: احمد رضا شجاعی.