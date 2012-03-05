پنجمین جشنواره ترافیک و رسانه کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کاظمی دینان با بیان این که این جشنواره در ادامه دورههای پیشین و با هدف گسترش فرهنگ ترافیک، ترغیب و تشویق خبرنگاران به آفرینش آثار رسانهای در حوزه ترافیک و ارزیابی آثار نوشتاری، دیداری و شنیداری در این زمینه برگزارمی گفت:انسان محوری، ارتقای فرهنگ ترافیک، نقش ترافیک در کیفیت زندگی و تعامل هر چه بیشتر مسوولان ترافیک با اصحاب رسانه از جمله رویکردهای این جشنواره است .
وی با تأکید بر استقبال شایان توجه اصحاب رسانه و افزایش تعداد آثار ارسالی به جشنواره چهارم در مقایسه با دورههای قبل، تصریح کرد: دبیرخانه جشنواره از هم اکنون به منظور برنامهریزی و تدارک برگزاری جشنواره پنجم در سال آینده اقدام کرده که تعیین محورهای این همایش بزرگ رسانه ای از جمله این اقدامات به شمار میآید.
وی «فرهنگ و ترافیک»، «جامعه و ترافیک»،«حمل و نقل و ترافیک» و «تعامل بین بخشی و ترافیک» محورهای پنجمین جشنواره ترافیک و رسانه بر شمرد و اضافه کرد: هر یک از این محورها به زیرمجموعههای متنوع و مختلف در حوزه حمل و نقل و ترافیک تقسیمبندی شدهاند.
کاظمی دینان با تأکید بر رویکرد حمل و نقل انسان محور در ترافیک، خاطرنشان کرد: مردم ما به رغم این که مردم بسیار مهربانی هستند اما هنگام رانندگی این آموزه انسانی، اخلاقی و دینی کمتر مورد توجه قرار میگیرد و امیدواریم با کمک رسانهها و به عنوان پیام این جشنواره از مردم بخواهیم هنگام رانندگی با هم مهربان باشند.
دبیر جشنواره ترافیک و رسانه در پایان ابراز امیدواری کرد: برگزاری پنجمین دوره این جشنواره فرصت مجددی برای تبادل تجربیات حرفهای خبرنگاران، ایجاد رقابت و انگیزه در تولید مطالب خبری دقیقتر و آگاهی بخشی هر چه بهتر و بیشتر به شهروندان در خصوص اخبار و گزارشهای خبری حوزه حمل و نقل و ترافیک باشد.
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