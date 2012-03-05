غلامعباس عبدی نژاد درگفتگو با مهر درباره این مطلب که کشور به کاشت 500 میلیون اصله درخت نیاز دارد و از این رقم سهم استان تهران چقدر است؟ توضیح داد: براساس پیش بینی های انجام شده، باید نزدیک به 6 هزار هکتار درخت کاشت شود تا به نرم استانداری که در کل کشور پیش بینی شده است، نزدیک شویم.

وی با اشاره به وجود 2/14 میلیون هکتار جنگل در کشور، تصریح کرد: براساس استاندارد جهانی کشورهایی که میزان وسعت جنگل در آنها زیر 10 درصد است، از نظر پوشش جنگلی فقیر محسوب می شوند ما نیز باید وسعت مناطق جنگلی را به 16 میلیون هکتار افزایش دهیم.

مدیر کل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با بیان این مطلب که به کاشت 2 میلیون هکتار جنگل در کشور نیاز داریم، اظهار داشت: باید 2 میلیون هکتار جنگلکاری در کشور انجام دهیم تا وسعت مناطق تحت پوشش را به 10 درصد نزدیک کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد ظرف 5 سال، 2 میلیون هکتار جنگلکاری انجام شود باید سالانه 400 هزار هکتار از مناطق تحت پوشش عملیات جنگلکاری قرار گیرد، همچنین اگر بنا باشد تا طی 2 برنامه این کار صورت گیرد باید سالانه 200 هزارهکتار جنگلکاری انجام شود.

عبدی نژاد مطرح کرد: با توجه به سهمیه تعیین شده برای استان های کشور در زمینه توسعه جنگل کاری، سهم استان تهران 6 هزار هکتار در سال است.

وی گفت: در حال حاضر 2 هزار هکتار توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و 3 هزار هکتار نیز توسط شهرداری جنگل کاری صورت می گیرد که در نهایت یک میلیون هکتار نیز باید از طریق پادگانها، شهرکهای صنعتی، روستاها و دهیاریها تحت پوشش عملیات جنگل‌کاری قرار گیرد.