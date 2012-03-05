غیبت دانش آموزان در روزهای 27 و 28 اسفند موجه است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجیبابایی در حاشیه همایش معماری ایرانی- اسلامی مدارس که صبح روز دوشنبه در دانشگاه تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه دانش آموزان تا چه زمانی باید به مدرسه بروند، افزود: هیئت دولت هیچگونه تصمیمی برای تعطیلی آموزش و پرورش و دانشگاهها اتخاذ نکرده و مدارس در روزهای پایانی سال دایر است اما غیبت دانشآموزان نیز موجه است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر امکان استفاده کارمندان از مرخصی در روزهای 27 و 28 اسفند تاکید کرد: دانشآموزان چنانچه در این دو روز غیبت کنند موجه است و خیلی سخت نمیگیریم.
کد مطلب 1552011
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