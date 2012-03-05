حجت الاسلام قاسم صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: فنی و حرفه ای اداره کل زندان های استان قم در سال جاری موفق به آموزش 904 نفر از مددجویان در رشته های مختلف فنی و حرفه ای و اعطا گواهینامه به آن ها در سال جاری شده است.



وی گفت: مددجویانی که گواهینامه فنی و حرفه‌ای اخذ کنند با معرفی مرکز مراقبت بعد از خروج به بانک، تسهیلات اشتغال دریافت می کنند.



رئیس اداره فرهنگی و قضایی اداره کل زندان‌های قم ادامه داد: کلاس‌ها در 52 دوره آموزشی و در 84 کلاس و همچنین در 28 رشته برگزار می شود.



وی بیان کرد: این رشته‌ها شامل برق‌کاری ساختمان، جوشکاری با قوس الکتریکی، تعمیر کار اتومبیل سواری، پیرایش مردانه، برقکاری خودرو، رایانه تعمیرکار موتورسیکلت و تعمیر لوازم خانگی است.



حجت الاسلام صفایی ادامه داد: از دیگر رشته هایی که آموزش داده می شود شامل مشبک کاری، کارآفرینی، کارگر فنی گاوداری، گوهر تراشی، لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی، کارگر عمومی ساختمان، سنگ کار، سفت کار، گچ کار، بتن ساز و بتن ریز، اسکلت ساز و آرماتور بند، درو پنجره ساز آهنی، قالی بافی است.



وی اضافه کرد: در بند زنان نیز رشته هایی مانند نازک دوزی زنانه، راسته دوزی، کاموابافی و قالی بافی آموزش داده می شود.



هدف از برگزاری کلاسها ایجاد زمینه های مولد پس از آزادی است



رئیس اداره فرهنگی و قضایی اداره کل زندان‌های قم گفت: هدف از برگزاری این دوره ها آموزش حرفه، ایجاد زمینه های اشتغال مولد پس از آزادی، پرکردن اوقات فراغت مددجویان، کسب تجربه و تخصص فنی، آشنایی با حرفه های مختلف، تقویت توانمندیهای مددجویان، آمادگی برای بازگشت سالم به خانواده و جامعه است.



وی یادآور شد: تعداد زیادی از مددجویان که موفق به گذراندن دوره ی آموزشی فنی و حرفه ای شدند و گواهینامه دریافت کردند پس از اتمام حبس خود با معرفی توسط مرکز مراقبت بعد از خروج به بانک توانستند با اخذ تسهیلات زمینه اشتغال را به وجود آورند و وارد بازار شوند.

