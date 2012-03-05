25 هزار گلستانی تحت پوشش بیمه روستاییان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی خواجه مظفری صبح دوشنبه در مراسم نمادین اهدا برگه مستمری بگیران روستاییان استان افزود: از مزایای کارتهای جدید می توان به داشتن هولوگرام اشاره کرد که این کار امکان سوء استفاده از این کارتها را بسیار کم کرده است.

وی بیان داشت: در بهمن سال 89 حدود پنج هزار کارت شناسایی بیمه شده روستایی صادر شده است و تا پایان امسال حدود 3500 کارت دیگر صادر خواهد شد.

وی گفت: قبلا بیشتر امورات بیمه شدگان در تهران انجام می شد که با پیگیریهای بسیار تمامی امور بیمه شدگان در دفتر نمایندگی استان گلستان قابل انجام است.

خواجه مظفری افزود: در دولت نهم و دهم توجه ویژه ای به روستاییان و عشایر شد اما یکی از مشکلاتی که روستاییان هنوز با آن دست و پنجه نرم می کنند بحث بیمه می باشد که همکاران محترم در صندوق روستاییان وعشایر در اجرای طرح بیمه ای روستاییان و فرهنگ سازی در این زمینه تلاش مضاعف کنند.

مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: از این رو صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب و ادغام صورت گرفته از پتانسیل و ظرفیت ادارات کل ادغام شده استفاده نماید و به جامعه روستاییان و عشایر استان خدمات قابل توجهی ارائه کند.

خواجه مظفری افزود: روستاییان و عشایر می توانند با پرداخت حداقل 72 هزار تومان و حداکثر 180 هزار تومان از تمامی شرایط عضویت در این صندوق از قبیل بازنشستگی، از کارافتادگی و مستمری بازماندگان بیمه شده فوتی استفاده کنند.