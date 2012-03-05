به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه آلمانی مدعی شده است که گزارش خود را ،که متناقض با بر آوردهای سازمان های اطلاعاتی آمریکاست ، بر اساس اطلاعات بدست آمده از سازمان های جاسوسی غربی تدوین کرده است.

دی ولت می نویسد: شواهد مربوط به آزمایش‌های هسته ای سال 2010 در کره شمالی، در اوایل فوریه در مجله "نیچر" منتشر شده است.

در این گزارش آمده است: "لاس اریک دی گیر" دانشمند اتمی سوئد اطلاعات را آنالیز و آثاری از وجود ایزوتوپها را در آنها پیدا کرده که در این ایزوتوپها نشانه هایی از اورانیوم مورد استفاده در انفجارات هسته‌ای نیز بوده است.

این مجله در ادامه مدعی می شود: لارس اریک دی گیر، پس از یک سال تلاش به این نتیجه رسیده که در آوریل و ماه مه سال 2010 کره شمالی دو آزمایش اتمی کوچک انجام داده و انفجار حاصل از آن برابر با انفجار 50 تا 200 تن تی‌ان تی بوده است.

در این مطلب آمده است: انواع ایزوتوپ هایی که پیدا شده نشان می دهد که کره شمالی در حال آزمایش مواد و تجهیزاتی بوده که هدف آنها تقویت بازدهی انفجار تسلیحات هسته ای بوده است.