ارسال شکایت نمایندگان از دولت برای عدم اجرای قانون بودجه 90 به قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی پس از انتخابات که امروز دوشنبه برگزار شد، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عدم اجرای جزء" ب "بند 1 و تبصره های بند" 2 " قانون بودجه سال 90 کل کشور طبق ماده 233 آیین نامه داخلی در صحن علنی مجلس قرائت شد.

پیش از این 10 نفر از نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی کمیسیون برنامه و بودجه به این تخلف دولت شده بودند.

کمیسیون برنامه و بودجه نیز با تشکیل جلسات متعدد با وزیر نفت، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، معاونین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و کارشناسان دیوان محاسبات این گزارش را بررسی کرده بود.

مهدی مفتح مخبر کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص نتایج رسیدگی به این تخلفات گفت: بر اساس بررسی های کمیسیون، ارزش نفت خام و میعانات گازی صادر شده طی مذت مذکور معادل مبلغ 53.2 میلیارد دلار می باشد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی حدود 51.2 میلیارد دلار از این درآمد تا پایان شهریور ماه وصول شده است.



نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی افزود: پس از کسر سهم نفت صندوق توسعه ملی، دولت در مناطق محروم و نفت خیز بر مبنای قانون بودجه سال 90 کل کشور و احتساب عدم وصول حدود 2 میلیارد دلار از ارزش نفت صادراتی تا پایان شهریورماه باید معادل مبلغ 6.4 میلیارد دلار به عنوان مازاد بابت بند 2 ماده واحده قانون بودجه به حساب صندوق خزانه داری کل کشور واریز شود.



وی افزود: بنا بر اعلام خزانه داری کل کشور تا پایان شهریور ماه معادل حدود 2.4 میلیارد دلار از مازاد فوق به حساب خزانه واریز شده است و مابقی به میزان حدود 4 میلیارد دلار به حساب خزانه واریز نشده و از مبلغ واریز شده به خزانه تا تاریخ 3/8/90 اعتباری برای اجزای بند 2 قانون بودجه تخصیص و پرداخت نگردیده است.

مخبر کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: با توجه به مراتب یاد شده دولت باید اقداماتی را انجام دهد:

الف- دولت در تخصیص و پرداخت مبلغ معادل 2.4 میلیارد دلار واریز شده به حساب خزانه بر اساس مفاد تبصره 1 و 2 بند 2 قانون بودجه حداکثر طی یک هفته اقدام نماید.



ب- وزارت نفت در وصول مبلغ 2 میلیارد دلار تسریع کند.

پ- با توجه به عدم وجود مبنای قانونی در برداشت مبلغ 4 میلیارد دلار از درآمد مذکوراز سوی بانک مرکزی این بانک حداکثر ظرف یک هفته نسبت به واریز مبلغ مذکور به حساب خزانه اقدام نماید بدیهی است در صورت عدم واریز یاعدم ارائه مستند قانونی برای برداشت این مبلغ تخلف بانک مرکزی در مراجع ذیربط قابل پیگیری است.

ت- دولت با قید تسریع موظف به تخصیص و پرداخت 6 میلیارد دلار موضوع اجزای بندهای "ب" و" پ" بر اساس مفاد تبصره های 1 و 2 بند 2 ماده واحده قانون بودجه سال 90 کل کشور گردد.

این گزارش بر اساس ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد، نمایندگان با 113 ای موافق، 2 رای مخالف، 22 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در مجلس این گزارش را به تصویب رسانده و به قوه قضائیه ارسال کردند.

بر اساس تبصره های بند 2 قانون بودجه سال 90 از محل افزایش درآمد صادرات نفت و میعانات گازی مبالغ مندرج در این بند قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی معادل ریالی مبالغ پس از واریز به خزانه اختصاص می یابد.

الف- 3 میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی

ب -3 میلیارد دلار به بخش سلامت

پ- 100 میلیون دلار بابت احداث و بازسازی عتبات

ت -250 میلیون دلار بابت آشیانه جمهوری اسلامی برای خرید هواپیما و بالگرد

ث- یک میلیارد دلار برای مهار آبهای مرزی و گرد و غبار استان های مرزی

ج- یک میلیارد دلار بابت یارانه سود تسهیلات جوایز صادراتی

علاوه بر این 4 بند دیگر نیز برای اختصاص درآمد حاصل از افزایش درآمد صادرات نفت و میعانات گازی به بخش های مختلف وجود دارد.

