اشک شوق پوتین در میان هواداران / هشدار شدید به غرب پس از پیروزی

"ولادیمیر پوتین" روز گذشته با کسب 64.59 درصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری روسیه توانست دیگر رقبای خود را شکست دهد و برای شش سال آتی به عنوان رئیس جمهوری این کشور فعالیت کند.

همچنین "گنادی زیگانوف" از حزب کمونیست 17.18 درصد آرا، "میخائیل پروخوروف" تاجر و سرمایه دار معروف روسی 7.7 درصد آرا،"ولادیمیر ژیرینوفسکی" رهبر حزب لیبرال دموکراتیک روسیه 6.24 درصد آرا و "سرگئی میرونوف" رهبر حزب روسیه عادل، 3.84 درصد آرا را از آن خود کردند.

تنها "زیگانوف" نتایج انتخابات را غیرقانونی توصیف کرد

با وجود آنکه دیگر رقبای پوتین، پیروزی وی را در انتخابات پذیرفتند و به پوتین تبریک گفتند، زیگانوف نتایج این انتخابات را غیرقانونی اعلام کرد و مدعی تقلب در انتخابات شد.

پوتین انتخابات را سالم و شفاف خواند

در حالی که رسانه های غربی از احتمال به راه افتادن دور جدیدی از اعتراضات برای به چالش کشیدن پیروزی ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه خبر می دهند، پوتین در حالی که اشک های شوق در میان هواداران خود می ریخت، گفت: انتخابات سالم و شفاف در این کشور برگزار شد.

پوتین نیمه شب گذشته در کنار "دیمیتری مدودف" و در جمع دهها هزار نفر از حامیان خود در مسکو که پرچم روسیه را تکان می دادند، گفت : مانع آن می شوم که دشمنان قدرت را در دست بگیرند و در امور داخلی روسیه دخالت کنند.

"ولادیمیر پوتین" پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 افزود: مردم روسیه امروز نشان دادند که سناریوهای دشمنان کشور برای تصاحب قدرت بی نتیجه است و هرگز موفق نخواهند شد.

رسانه های غربی گزارش دادند که هنوز مشخص نیست آیا حلقه زدن اشک در چشمان پوتین به خاطر سردی هوا بوده یا شدت احساسات وی، اما به نظر می رسد که رضایت جامعه روسیه از عملکرد نخست وزیر، پوتین را به گریه وا داشته است.

رئیس جمهوری جدید روسیه تاکید کرد: تمام تلاش خود را می کنیم تا به پیروزی دست یابیم و این پیروزی تنها از طریق وحدت مردم روسیه میسر می شود و مطمئنم که به پیروزی دست می یابیم.

پوتین گفت : مشارک بالای مردم روسیه در انتخابات بدان معنا است که مردم از اقدامات تحریک آمیز سیاسی که هدف از آن تفرقه افکنی و تجزیه روسیه است، آگاهند، اما هیچ کس نمی تواند اراده خود را به ما تحمیل کند.

رئیس جمهوری فعلی روسیه نیز اظهار داشت : انتخابات روسیه که در فضایی با مشارکت بالای مردم برگزار شود، نشان می دهد جامعه روسیه بالغ تر شده و مردم می توانند با صراحت و آشکارا مطالبات خود از صاحبان قدرت را مطرح کنند.

مدودف تاکید کرد: مردم روسیه آماده هستند تا در آینده کشور نقش داشته باشند و متوجه شده اند که آینده این کشور به انتخاب آنان بستگی دارد.

مدودف نیز در میان هواداران پوتین گفت : روسیه نیازمند پیروزی ولادیمیر پوتین در انتخابات بود، زیرا باید مستقل عمل کنیم و اجازه ندهیم تا هر کسی در امور داخلی ما دخالت کند.

مخالفین اظهارات پوتین را اعلام جنگ خواندند

اظهارات پوتین در حالی است که پیش بینی می شود مخالفین پوتین با سر دادن شایعه تقلب در انتخابات تظاهراتی را مقابل کرملین برگزار کنند و تلاش کنند تا با متشنج کردن فضا اعتبار این انتخابات را زیر سوال ببرند.

در همین حال یک روزنامه نگار روسی که رهبری جنبش مخالفین پوتین را برعهده دارد، گفت: پوتین اعلام جنگ کرد و با این اظهارات باعث شد تا روحیه تنفر و کینه جویی بیشتر در میان مخالفین خود موج زند.

روس ها در حمایت از پوتین به خیابانها آمدند

با وجود این مخالفتها، اقشار تحصیلکرده و جوانان روسی بار دیگر برای نشان دادن حمایت خود از پوتین به خیابانها آمده و به شادمانی پرداختند.

در همین حال رسانه های خارجی اعلام کردند بیش از نیمی از رای دهندگان روسی روز یکشنبه به پای صندوقهای رای رفته که این موضوع نشان از محبوبیت پوتین در میان روسها است.

پوتین همچنان روحیه ضد غربی خود را حفظ می کند

به نظر می رسد رئیس جمهوری جدید روسیه که در تاریخ هفتم می، سوگند یاد می کند، همچنان به انتقادهای خود از غرب ادامه دهد، چنانچه در مبارزات انتخاباتی خود نیز در مورد هرگونه دخالت در امور روسیه هشدار داده بود.