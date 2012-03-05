تیم والیبال بانوان کارگر کرمان قهرمانی کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال بانوان کارگر کرمان در بیست و سومین دوره رقابت های والیبال قهرمانی بانوان کارگر کشور به مقام قهرمانی رسید.

این دوره از مسابقات در مشهد برگزار شد تیم بانوان کرمان با گذشتن از سد تیم اصفهان به مقام قهرمانی رسید.

بیست و سومین دوره رقابتهای والیبال بانوان کارگر کشور به مدت پنج روز و با حضور 16 تیم از سراسر کشور در سالن بابانظر مجموعه ورزشی کارگران مشهد برگزار شد.

در این دوره از مسابقات تیم ها در چهار گروه چهار تیمی به صورت دوره ای به رقابت پرداختند که در پایان تیم های والیبال بانوان کرمان، اصفهان و فارس به ترتیب مقام های اول، دوم و سوم این مسابقات را به خود اختصاص دادند.

36 مجوز مشاغل خانگی در کرمان صادر شد

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان گفت: از ابتدای اجرای قانون مشاغل خانگی تا کنون 36 هزار و 552 مجوز مشاغل خانگی در استان صادر شده است.

سید جواد منصوری ادامه داد: 10 مورد از این تعداد به صورت پشتیبان و با پیش بینی ایجاد 80 شغل جدید بوده است.

وی با بیان اینکه بیش از 30 هزار نفر در این طرح نام نویسی کردند گفت : تاکنون 30 هزار و 398 طرح مشاغل خانگی با اعتبار 112 میلیارد تومان به بانک‌های عامل استان کرمان ارسال، که از این تعداد هزار و 392 طرح موفق به دریافت بیش از پنج میلیارد تومان تسهیلات شده اند.

این مسئول بیان داشت: با اجرای کامل این طرح ها برای 30 هزار و 398 نفر شغل ایجاد می شود.