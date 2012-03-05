مشارکت 70 درصدی مردم آذربایجان غربی در انتخابات/ لیست کامل نامزدها

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فتح الهی صبح دوشنبه در نشست خبری افزود: پس از پایان شمارش آرا و بررسیهای نهایی میزان مشارکت مردم استان در انتخابات مجلس نهم با 15.69 درصد افزایش نسبت به دوره قبل به 70.08 درصد رسید.

وی میزان مشارکت مردم استان دردوره های قبلی انتخابات نسبت به نرم کشوری پایین تر بود ادامه داد: میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس نهم 65 درصد اعلام شده که میزان مشارکت مردم استان بیش از 5 درصد بیشتر از نرم کشوری است.

فتح الهی یا تاکید بر صحت و سلامت انتخابات مجلس نهم درآذربایجان غربی گفت: انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی در استان امن ترین، کم تنش ترین انتخابات کشور بود.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی افزایش بلوغ سیاسی مردم، تاکیدات مقام معظم رهبری، مدیریت فضای عمومی، امنیتی و اجرایی انتخابات رااز اهم دلایل افزایش میزان مشارکت مردمی در استان عنوان کرد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در ادامه با بیان اینکه نتیجه انتخابات مجلس نهم در استان نشان داد تبلیغات بیش از حد تاثیری در پیروز شدن یک نامزد انتخاباتی ندارد اظهارداشت: تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس نهم دراستان نسبت به دوره های گذشته کم بود ولی میزان مشارکت مردم نشان داد تبلیغات تاثیری در روند انتخابات ندارد.

وی یادآورشد: در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی پیروز اصلی انتخابات احزاب وگروه های سیاسی نبودند بلکه مردم با بلوغ سیاسی به مسئولان نظام و دنیا نشان دادند در هر مقطع زمانی مردم احساس کنند در تعیین سرنوشت سیاسی کشور تاثیر گذارند به میدان می آیند.

فتح الهی گفت: ائتلاف های سیاسی صورت گرفته در استان و حتی کشور در تمامی گروه ها و احزاب سیاسی در این دوره منسجم نبود و این امر نشان می دهد مرد با سلایق فردی خود کاندیدای دلخواه خود را انتخاب کردند.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی با بیان اینکه حرف آخر را مردم در انتخابات زدند و پیروز واقعی و سربلند این رویداد سیاسی هم مردم هستند، گفت: از 2 میلیون و 3082 نفر واجد رای در این دوره یک میلیون و 403 هزار و 905 نفر در انتخابات شرکت کردند.

وی با اعلام اینکه برای اولین بار 12 نماینده استان در دور اول وارد مجلس می شوند، افزود: دشمنان نظام اسلامی باید واقعیت انقلاب اسلامی را بپذیرند و تیرهای دیگر خود را کنار بگذارند.

فتح الهی افزود: در برابر این همه اعتماد که مردم نسبت به مجریان انتخابات از خود نشان دادند و برای لبیک به ندای رهبری پای صندوق های رای حاضر شدند بار سنگین مسئولیت نمایندگی بعد از این بر دوش نمایندگان منتخب ملت خواهد بود.

وی در خاتمه لیست نهایی آرا نامزدهای انتخابات مجلس نهم در آذربایجان غربی را اعلام کرد.

حوزه انتخابیه ارومیه

ردیف نام ـ نام خانوادگی کاندیداها میزان آرا ماخوذه جمع کل آرا

1 نادر قاضی پور 192903 399094

2 عابد فتاحی 114978

3 جواد جهانگیرزاده 108133

4 ابراهیم بازیان 104907

5 سید سلمان ذاکر 79271

6 حسین پناهی 37470

7 نصرت الله ملا زاده 19546

8 علی نصیری 13789

9 سید محمد حسین زیرجد نژاد 12974

10 ناصر ستوده قره باغ 12359

11 علی ملا زاده 12085

12 اتابک جعفری لور 11097

13 امیر علی مجرد ساعتلو 10374

14 موسی احمد زاده 10401

15 کامران پاک منش 7015

16 غلامرضا جباری 4055

17 عربعلی حسن زاده 3395

18 منصور حسن پور 3210

19 علی محمدی لک 2436

20 امیر محبعلی قوشچی 2828

21 علیرضا عیوضی 1374

22 اسماعیل خلیلی 1027

23 اسفندیار پورقدیمی 948

حوزه انتخابیه میاندوآب ، شاهیندژ و تکاب

ردیف نام ـ نام خانوادگی کاندیداها میزان آرا ماخوذه جمع کل آرا

1 روح الله بیگی 79296 226920

2 مهدی عیسی زاده 75481

3 جهانبخش محبی نیا 54755

4 محمد میرزایی 52962

5 رحمان حمدی 25376

6 کرمعلی مرادی سرکارآباد 17230

7 علی نقی جهانی 6533

8 اسحق عابدی خلوت 3651

9 علی احدی وند یاریجان سفلی 1429

10 نادر شریفی حیدر آباد 447

حوزه انتخابیه بوکان

ردیف نام ـ نام خانوادگی کاندیداها میزان آرا ماخوذه جمع کل آرا

1 قسیم عثمانی 68191 100110

2 انور حبیب زاده بوکانی 27020

3 لقمان محمودی 2566

حوزه انتخابیه مهاباد

ردیف نام ـ نام خانوادگی کاندیداها میزان آرا ماخوذه جمع کل آراء ماخوذه

1 عثمان احمدی 48128 89895

2 عبدالرحیم نوربخش 21705

3 کیوان امیدفر 11118

4 داود حیدری 5494

5 آزاد عبداله پور 405

6 علی بدیهی 115

حوزه انتخابیه نقده و اشنویه

ردیف نام ـ نام خانوادگی کاندیداها میزان آرا ماخوذه جمع کل آرا

1 عبدالکریم حسین زاده 31165 99429

2 باباخان اسکندری 16863

3 مهدی ایمانی حسنلویی 15833

4 علی زنجانی حسنلوئی 12216

5 رسول پورزمان 10237

6 حبیب حقیاری 6522

7 قنبر حسنی نژاد 1830

8 مصطفی سلطانی لواشلوئی 1005

9 ایوب محبی 980

10 موسی فولادی 887

11 حسن قره خانی 254

حوزه انتخابیه سلماس

ردیف نام ـ نام خانوادگی کاندیداها میزان آرا ماخوذه جمع کل آرا

1 علی اکبر آقائی مغانجوقی 42026 95841

2 رسول جلایر 37302

3 شهروز برزگر کلشانی 11866

4 جعفر شکری قره قشلاق 3070

حوزه انتخابیه ماکو ، چالدران ، پلدشت و شوط

ردیف نام ـ نام خانوادگی کاندیداها میزان آرا ماخوذه جمع کل آرا

1 محمد علیپور 37063 111773

2 محرم اکبرزاده 18532

3 عین الله شریف پور 16429

4 منصور خدایاری 12100

5 احد ولی زاده 11944

6 امین الله وردی پور 4998

7 سید ابراهیم آقازاده 3161

8 جواد کریم زادگان 2223

9 حسین پرنون 1542

10 حسین پیراسته 1209

حوزه انتخابیه خوی و چایپاره

ردیف نام ـ نام خانوادگی کاندیداها میزان آرا ماخوذه جمع کل آرا

1 موید حسینی صدر 78149 183923

2 قنبر کریم نژاد 25240

3 ایوب ایوبی 21591

4 ابراهیم محمدلو 16651

5 حبیب صمدزاده 14971

6 غلامعلی شریف 12510

7 حمید ناصر زاده 9362

8 علی کاظمی 1211

9 علی اکبر زینالی 592

10 غلامرضا خبرجو 169

حوزه انتخابیه پیرانشهر و سردشت

ردیف نام ـ نام خانوادگی کاندیداها میزان آرا ماخوذه جمع کل آرا

1 رسول خضری 42840 96920

2 محمد خضری 32149

3 علی احمدیان 8752

4 محمود محمود پور 7550