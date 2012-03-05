درخواست عجیب کفاشیان در پایان دور اول رای گیری/ به قریب هم رای بدهید!

به گزارش مهر، علی کفاشیان بعد از پایان دور نخست رای گیری توانست 39 رای به دست بیاورد و محمد حسین قریب با کسب 23 رای دوم شد. به همین خاطر انتخابات به دور دوم کشیده شد. در این هنگام کفاشیان از اعضای مجمع با خنده و شوخی خواست که به خاطر فوتبال به محمد حسین قریب هم رای بدهند. بعد از این صحبت های کفاشیان، امیر عابدینی از جا بلند شد و به این مسئله به شدت اعتراض کرد، اما با درخواست کفاشیان سر جایش نشست.

در نهایت محمد عباسی هم صحبت های تکمیلی را در این خصوص مطرح کرد. او گفت: هیچ نظری در این خصوص ندارم. او از اعضای مجمع خواست به نظر کفاشیان احترام بگذارند، اما تاکید کرد که ما انتخابات را دوباره برگزار می کنیم.