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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۷

حاشیه نگاری خبرنگار مهر/

درخواست عجیب کفاشیان در پایان دور اول رای گیری/ به قریب هم رای بدهید!

درخواست عجیب کفاشیان در پایان دور اول رای گیری/ به قریب هم رای بدهید!

رئیس فدراسیون فوتبال بعد از آنکه انتخابات ریاست فدراسیون به دور دوم کشیده شد، با شوخی به اعضای مجمع گفت که به محمد حسین قریب هم رای بدهند!

به گزارش مهر، علی کفاشیان بعد از پایان دور نخست رای گیری توانست 39 رای به دست بیاورد و محمد حسین قریب با کسب 23 رای دوم شد. به همین خاطر انتخابات به دور دوم کشیده شد. در این هنگام کفاشیان از اعضای مجمع با خنده و شوخی خواست که به خاطر فوتبال به محمد حسین قریب هم رای بدهند. بعد از این صحبت های کفاشیان، امیر عابدینی از جا بلند شد و به این مسئله به شدت اعتراض کرد، اما با درخواست کفاشیان سر جایش نشست.

در نهایت محمد عباسی هم صحبت های تکمیلی را در این خصوص مطرح کرد. او گفت: هیچ نظری در این خصوص ندارم. او از اعضای مجمع خواست به نظر کفاشیان احترام بگذارند، اما تاکید کرد که ما انتخابات را دوباره برگزار می کنیم.

کد مطلب 1552024

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