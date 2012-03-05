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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۲

نظرسنجی از معلمان درخصوص پیش‌نویس محتوای تدوین شده دروس پایه دوم ابتدایی

نظرسنجی از معلمان درخصوص پیش‌نویس محتوای تدوین شده دروس پایه دوم ابتدایی

معاون پژوهشی وزیر آموزش وپرورش با اشاره به تدوین پیش‌نویس محتوای دروس پایه دوم ابتدایی و اهمیت نظرات معلمان گفت: با ارسال این پیش‌نویس از طریق روسای گروه‌های بررسی و تحلیل محتوای ادارات کل آموزش وپرورش استان‌ها از معلمان در این زمینه نظرسنجی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌‌ محی‌الدین بهرام محمدیان با اشاره به فرآیند تولید محتوای کتاب‌های درسی بر مبنای نظریه و فلسفه تعلیم و تربیت اظهارکرد: مولفان و کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به فرآیند تولید محتوای آموزشی (نیازسنجی، سامان‌بخشی، اعتباربخشی، اعتبارسنجی، اجرای آزمایشی و...) معتقد و پای‌بند هستند و به جای اجرای آزمایشی، با برقراری ارتباط مستقیم با دانش‌آموزان از آنان نظرسنجی می‌کنند.

وی افزود: پیش‌نویس کتاب‌های پایه دوم ابتدایی باید در گروه‌ها و شوراهایی متشکل از مدرسان تربیت معلم، کارشناسان و معلمان خبره و صاحب‌نظران تعلیم و تربیت ارائه شود و به نقد و بررسی و نظرخواهی گذاشته شود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به تغییرات صورت گرفته در کتاب‌های درسی پایه اول ابتدایی در سال تحصیلی جاری اشاره و تصریح کرد: اعتبارسنجی و نظرسنجی درخصوص این تغییرات نیز توسط مدرسان در دوره‌های آموزشی برگزار شده برای معلمان انجام شد.
 

کد مطلب 1552025

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